Gulbenē aicina uz lekcijām par bezatkritumu dzīvesveidu, vaska kosmētiku un ikdienas paradumu maiņu

Pieaugušo neformālās izglītības programmā "21.gadsimta dzīvesziņa" paredzētas vairākas nodarbības, kas notiks Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādē "Auseklītis". Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.

8.jūlijā pulksten 17.30 notiks lekcija par bezatkritumu dzīvesveidu un sadzīves ķīmijas radīšanu pašu spēkiem. Lektore - Zane Gailīte ("Zero Waste Latvija").15.jūlijā pulksten 17.30 par ikdienas paradumiem, kā tos mainīt labākai ikdienai, stāstīs Laura un Andis Arnicāni ("Seek the Simple").

22.jūlijā pulksten 17.30 vaska kosmētikas radīšanu piedāvās Ilze Vanaga.

Dalībnieku skaits ir ierobežots.Pieteikties uz katru lekciju atsevišķi var pa tālruni 26671943 (Ilze).