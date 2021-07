Gulbenē būs gobelēnu izstāde un mākslas festivāls “Divi Jūliji”

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Sarkanajā pilī no 16.jūlija līdz 30.septembrim būs skatāma Eiropas gobelēnu izstāde “Artapestry 6”, savukārt 30. un 31.jūlijā Gulbenē notiks 4. starptautiskais mākslas festivāls “Divi Jūliji. Uzdrīkstēšanās. 2021”.

“Aicinām pieteikties māksliniekus un meistarus demosnrtrācijām un andelei 31.jūlijā no pulksten 10.00 līdz 16.00 pie Sarkanās pils. Pieteikties var pa e-pastu “ muzejs@gulbene.lv ”, pievienojot norādi “Divi Jūliji”,” informē Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja Iveta Petrovska.

30.jūlijā notiks zinātniskā konference, savukārt 31.jūlijā pie Sarkanās pils būs andele, baudīšana un darbnīcas, kurās varēs apgūt gobelēna aušanu teorijā un praksē pēc unikāla dizaina ar zvaigžņu segas motīviem, dzijas krāsošanu ar sēnēm, grāmatu ādas vāku siešanu garā dūriena tehnikā, ekodruku, monotipiju un skanogrāfiju, būs interaktīvā mākslas spēļu darbnīca, “kaligrāfija/zīmogošana” ar asgala spalvu, sejas apgleznošana un improvizācijas leļļu teātra studija “Ilze”.



Festivāla programma ŠEIT.

30.jūlijā muzeja Klētī tika atvērta divu profesionālu mākslinieku paaudžu - Eltermaņu ģimenes - darbu izstāde. Gobelēnus, gleznas, keramiku un ādas sējumus Klētī varēs aplūkot līdz 1.oktobrim. Anna Eltermane (1929-2009) bijusi tekstilmāksliniece, viņas vīrs Jānis Eltermanis (1929-1997) - gleznotājs, meita Liene Eltermane ir ādas māksliniece, meita Zane Eltermane – keramiķe.

“Mana ideālā ģimene ir Eltermaņu ģimene. Pašā mūsu ģimenē atmiņā palikusi liela radoša darbošanās – gleznošana, zīmēšana, dažādu jaunu tehniku izmēģināšana, aušana, monotipija, grafikas tehnikas. Mēs – mazi bērni visur tikām ņemti līdz, vērojām, kā lietas notiek, uzaugām mākslas pasaulē. Atceros, ka mani atstāja uz kādu brīdi pieskatīšanai keramikas nodaļā, tur mani piesēdināja pie virpas un es pat biju uztaisījusi mazus trauciņus. Mākslas akadēmijā mamma bija mācījusies grafikas nodaļā, tad bija pārdomājusi un pabeidza teātra dekorāciju. Reiz, atgriežoties no kāda radošā nama, viņa aizrāvās ar grafikas darbiem oforta tehnikā. Tapa ļoti skaisti krāsaini grafikas darbi, arī cikls par seno Liepāju. Mamma no Maskavas atveda oforta presi, nezinu, kā to var dabūt gatavu. Viņa zīmēja un kodināja lielas plates, mums – bērniem iedeva maziņas, iemācījāmies gan noklāt ar asfalta laku, gan izskrāpēt zīmējumu, tehnoloģiskās lietas ar ķīmijas piedevu, darba kultūru, atspiešanu. Visam bija jānotiek stingri kārtīgi. Zanei bija ārkārtīgi skaista grafika ar kora dziedāšanu. Tētis gleznoja lielākoties dabā. Reizēm es braucu viņam līdz studijās. Tad es izstaigājos pa mežiem vai arī pati gleznoju ar eļļas krāsām. Man bija sava krāsu kaste. Laiks it kā ir, it kā nav, stāstītais noticis pirms drīz jau 60 gadiem, bet varbūt notiek arī pašreiz. Lai arī ir citi laiki, citas vērtības,” saka māksliniece Liene Eltermane.