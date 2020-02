Gulbenē būs izrāde "Par normālu čali"

Priekpilna drāmiņa – visticamāk, Latvijas teātrī tas ir vēl nebijis žanrs, kurā savu jaunāko lugu “Par normāli čali” skatītājiem piedāvā režisors un dramaturgs Klāvs Knuts Sukurs. Gulbenē izrādi būs iespējams noskatīties 13.februārī pulksten 18.30.

Jaunā muzikālā teātra izrāde stāsta par diviem bērnības draugiem, kuri, sasniedzot 35 gadus vecumu, pārmaiņas pēc nolēmuši nevis iegādāties jaunu motociklu vai izmēģināt kādu mazpazīstamu apreibinošu vielu, bet gan izšķīrušies – tikt pie bērna.

Drāmiņa radusies pēc tās autoru pieredzes un esot īsta vīru ludziņa. Abus draugus atveido Kristians Kareļins un Madars Zvagulis. Teksts un režija: Klāvs Knuts Sukurs.

“Tā, manuprāt, ir veču ludziņa. Par normālu čali, nu. Un patiesībā tā arī ir. Es nezinu, vai sievietes to zina, bet daudzas sarunas, kādas ir šajā Klāva ludziņā, tādas sarunas arī garāžās notiek,” atklāj aktieris K.Kareļins.

Režisors un izrādes autors stāsta: “Man pašam vēl pirms sešiem gadiem nebija neviena bērna un bija drausmīga vīzija, kā būs, kad man būs bērni. Un tad es mēģināju “patīt atpakaļ” to laiku, jo tagad es esmu tajā realitātē un saprotu, ka tā vīzija par to, kā būs ar bērniem, bišķiņ no realitātes atšķiras. Tāpēc man arī gribējās uztaisīt, kā diviem pašapmierinātiem puišiem liktos, kā ir ar bērniem.”

Pirmizrāde notika 2018.gada 4.decembrī Eduarda Smiļģa teātra muzejā un saņēma lieliskas skatītāju atsauksmes. “Man liekas, ļoti trāpīga izrāde, ļoti asprātīga. Pārdomas? Man liekas, ka ļoti precīzi parāda vispār mūsu vecuma vīriešu dzīvi,” saka skatītājs Miks Užāns. “Tas bija dabiski un nesamāksloti, un cepuri nost, īpaši aktieriem, par to, kā viņi to mācēja pasniegt, jo aplausu te bija daudz vairāk nekā vienā otrā liela teātra izrādes noslēgumā,” uzskata skatītājs Gundars Daudze.

Biļetes uz izrādi Gulbenē iespējams iegādāties Gulbenes kultūras centrā kases darba laikā un “Biļešu paradīzes” kasēs. Ieeja: 4, 6, 8 eiro.