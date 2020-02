Gulbenē notiks "Laulāto kurss 2020"

No 11.marta jauniešu centrā "Bāze" Gulbenē astoņas otrdienas pulksten 18.00 notiks "Laulāto kurss 2020". Gaidīti visi, kuri rūpējas par savu laulību vai ir ceļā uz to. Par to informē luterāņu mācītājs Ilgvars Matīss. Kursa tēmas: "Saprast vienam otra vajadzības", "Sazināties efektīvāk", "Kļūt tuvākiem, mācoties, kā risināt nesaskaņas", "Pazīt mīlestības valodu" un citas. Īpašā atmosfērā pie sava kopīga galdiņa varēs baudīt vakariņas, klausīties praktiskas uzrunas un pārrunāt tās divatā. Pieteikšanās un informācija pa tālruni 26516480 (Līga).