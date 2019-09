Gulbenē notiks pasākums “Tūrisma sezona turpinās!”

Atzīmējot Pasaules tūrisma dienu, Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” aicina ikvienu novadnieku un pilsētas viesi sestdien, 21. septembrī, uz pasākumu “Tūrisma sezona turpinās!”, kas notiks Gulbenes centrālajā skvērā no plkst. 10:00 līdz 13:00. Tā laikā varēs iepazīt Gulbenes novada tūrisma pakalpojums sniedzējus, piedalīties īpašā akcijā un apmeklēt gadatirgu “Ražojam paši”. Par to informē Gulbenes tūrisma aģentūra.

Pasākums tiek organizēts, lai ceļot gribētājus iepazīstinātu ar tūrisma un atpūtas iespējām Gulbenes novadā arī gada vēsajos mēnešos.

Pasākumā piedalīsies tūrisma pakalpojumu sniedzēji no Druvienas, Rankas, Lejasciema, Stāmerienas un Gulbenes pilsētas. Būs dažādi pārsteigumi, degustācijas un arī īpaši uzdevumi. Pasākumā aicina piedalīties ikvienum interesentu, jo tā laikā notiks akcija.

Tajā vajadzēs iepazīt klātienē esošos tūrisma pakalpojuma sniedzējus, izpildīt sagatavotos uzdevumus un saņemt zīmogu un/vai parakstu dalībnieka anketā. Noslēgumā, apmēram pulksten 12:40, notiks gardu dāvanu grozu izloze. Anketas varēs saņemt un nodot Gulbenes tūrisma aģentūras teltī pasākuma norises laikā.

Šajā dienā arī notiks ikgadējais gadatirgus “Ražojam paši”, kas turpat centrālajā skvērā no 9:00 līdz 13:00 pulcēs tirgotājus no visas Latvijas. Ikviens varēs iegādāties dažādus rudenīgus gardumus no mājražotājiem un zemniekiem – medu, sieru, sukādes, tējas, gaļas un zivs izstrādājumus, dažādus gardumus, kas gatavoti no ķirbjiem. Amatnieki būs sagādājuši koka izstrādājumus, rotaslietas, lina izstrādājumus un rokdarbus. Ar savu produkciju tirgosies arī dažādi stādu audzētāji.

Pasākumā ikviens par maksu varēs doties izbraucienā ar elektrovilcieniņu, kas pulksten 11:00, 12:00 un 13:00 kursēs no Gulbenes kultūras centra (O.Kalpaka iela 60), savukārt pulksten 16:00, 17:00 un 18:00 tas kursēs no ierastā sākumpunkta – no Gulbenes dzelzceļa stacijas (Dzelzceļa iela 8). Elektrovilcieniņš kursēs tikai tam labvēlīgos laika apstākļos.

Ikviens tiek aicināts rudenīgo sestdienas dienu pavadīt kopā šajā pasākumā, iepazīstot Gulbenes novada tūrisma piedāvājumu un apmeklējot gadatirgu, jo Gulbenē tūrisma sezona turpinās.

Plašāku informāciju par pasākumu un akcijas nolikumu var atrast mājaslapā www.visitgulbene.lv.