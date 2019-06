Gulbenē "Prāta spēļu" turnīrā 18 komandas ar azartu pārbauda savas zināšanas un atjautību

Sestdien, 8.jūnijā, Gulbenē notika “Prāta spēļu” Latvijas kausa turnīrs. Gulbenes kultūras centra zāle bija pilna ar cilvēkiem, jo pie astoņpadsmit galdiņiem sēdēja astoņpadsmit komandas, kurās varēja būt četri līdz seši dalībnieki.

Starp dalībniekiem bija gan Gulbenē jau iepriekš redzētas komandas, piemēram, “Kaimiņi”, “Gulbenes novada bibliotēka”, “Gulbēnieši”, gan pavisam jaunas komandas, kas nolēmušas jauki pavadīt sestdienas vakaru un pie reizes pārbaudīt savas zināšanas un atjautību. Dažas komandas brauc uz spēlēm pa visu Latviju, dažas apmeklē tuvākās pilsētas. Rezultāti pēc katras kārtas bija ļoti mainīgi – sākumā varēja būt pat pirmajās vietās, tad turēties pa vidu, līdz beigās jau kāda kārta tā iegāza, ka noslīdēja apakšā. Īpaši bīstami bija mīnusa jautājumi, kur par katru nepareizu atbildi ņem nost 10 punktus. Desmit kārtās bija kopā jāatbild uz 50 jautājumiem: katrā kārtā bija 5 jautājumi par konkrētu tēmu, ko izvēlējās izlozētā komanda. Par katru pareizu atbildi tika piešķirti 10 punkti.

Gulbenē uzvarēja komanda “5AM” no Rīgas ar 275 punktiem. Iespējams, tai noderēja arī lielā pieredze, jo komandas dalībnieki jau otro gadu reizi divās nedēļās piedalās “Prāta spēlēs” restorānā “Čarlstons” Rīgā. Šoreiz gan komandā bija par diviem spēlētājiem mazāk nekā parasti. Gulbenes turnīrā viņiem visgrūtākie jautājumi bijuši par mūziku. Pēc piektā raunda sācies stress - ja jau esi augšgalā, tad gribas noturēties. Komandas dalībnieki teica: “Mēs uzvarējām tāpēc, ka citi varbūt mazliet sliktāk nospēlēja.” Spēlei īpaši negatavojušies, vienīgi mazliet par Gulbeni palasījuši, jo neko nezinājuši. “5AM” spēlējusi arī pagājušajā gadā Latvijas simtgades kausā, bet tad gan neuzvarējuši. Komandas dalībnieki ir gan kolēģi, gan draugi, gan nejauši paziņas, kas saspēlējušies. Uz pašu pirmo spēli komandā apvienojušies pieci cilvēki, kuriem vārdi sākušies ar burtiem A un M. Tā nu radies nosaukums “5AM”. Bet vēl tas angļu valodā nozīmē – pieci no rīta. Sestdien dienā “5AM” bija aizvadījusi spēli arī Valkā, kur vēl pievienojušies vienas dalībnieces vecāki. Palikuši piektajā vietā, jo pietrūcis 10 punktu. Gulbenes kārtas uzvarētāji saka, ka, iespējams, piedalīšoties arī Madonas turnīrā, jo arī tur kādam no komandas ir radinieki. Kāpēc viņi spēlē? “Ir azarts un ir jautri, un daudz ko arī varam uzzināt,” saka “5AM”.

Otrajā vietā ar 255 punktiem ierindojās komanda “Bebri nāk!”, kas, kā teica spēles vadītājs, - atnāca un izcīnīja otro vietu. Trešajā vietā - “Daudz dažādi dadži” (250 punkti). Pārējiem vēl jātrenējas, lai uzvarētu nākamajās “Prāta spēlēs”, arī man.