Gulbenē pulcējas bibliotekāri no visas Vidzemes

Divas dienas – 16. un 17. jūlijā Vecgulbenes muižā norisinās Latvijas Bibliotēkāru biedrības Vidzemes nodaļas 22. saiets – konference „Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai”. Šogad pasākumu apmeklēja 89 cilvēki no Alūksnes, Cēsu, Madonas, Limbažu, Ogres, Valkas, Valmieras, Siguldas, Līvānu, Olaines, Rīgas un Gulbenes novada. Viens no viņiem saietu apmeklējis visas 22 reizes.

Pasākums sevī ietver gan radošās, gan arī izglītojošās nodarbības. Pirmajā dienā norisinājās literatūre ar Martu Selecku un Gustavu Terzenu, teātratūre ar teātra zinātnieku Jāni Siliņu, iedvesmas tūre ar Kristīni Om Shanti, atpūtas tūre: Kafijas skolu vada „Tīrs miers”, kā arī dejas tūre: cauri gadsimtie, kuru vadīja horeogrāfe Guna Ezermale. Savukārt otrā pasākuma dienā tika paredzētas dažādas meistarklases gan par blogu rakstīšanu, gan arī publisko runu.

Pasākuma sākumā savā uzrunā dalījās Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas priekšsēdētāja Olga Kronberga, kura uzsvēra to, ka šajā nozarē, kas iekļauj bibliotēkas ir gana daudz izaicinājumu. “Mēs nevaram sasniegt latiņu un būt apmierināti ar to, kas ir – mums vienmēr visam ir jābūt soli priekšā, ” stāsta O. Kronberga. Tāpat arī Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone atzīmē to, ka šis saiets ir jau kā stabila tradīcija. “Mēs varam lepoties gan ar mūsu nozares normatīvajiem aktiem, gan arī bibliotēku sistēmu kā tādu, ” atzīst M. Jēkabsone.

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) dibināta 1923. gada 29. aprīlī un ir neatkarīga brīvprātīga profesionāla organizācija, kas uz kopēju interešu pamata apvieno bibliotēku un informācijas nozares speciālistus. LBB mērķis ir saliedēt Latvijas bibliotekāro sabiedrību, motivēt profesionālajai pilnveidei, veicināt bibliotēku nozares attīstību valstī, celt bibliotekāra profesijas prestižu un aizstāvēt bibliotēku un bibliotekāru tiesības un intereses.

