Gulbenē uzstāsies 12 jauktie un senioru kori

Gulbenes kultūras centrā 1.maijā pulksten 12.00 izskanēs jaukto un senioru koru koncerts “Mirkli pirms”, informē Gulbenes novada pašvaldības konsultante kultūras jomā Lauma Makare.





"Koncerts būs kā iesildīšanās 1.jūnijam, kurā Gulbenes, Alūksnes, Apes, Baltinavas, Viļakas, Rugāju un Balvu novadu kori kopā ar vēl 1500 koristiem no visas Latvijas un 400 pūtēju orķestru dalībniekiem no Vidzemes un Latgales kopā izdziedās svētku koncertu “Mirklis Balvos”. Koncertā “Mirkli pirms” būs dzirdamas gan dziesmas no Balvu svētku repertuāra, gan koristiem un diriģentiem iemīļotas latviešu tautas dziesmu apdares un dažādu nokrāsu dziesmas no koru gadu gaitā iekrātās dziesmu vāceles,"stāsta L.Makare.





Koncertā sava dziedāšanas prasmes demonstrēs Alūksnes Kultūras centra senioru jauktais koris “Brūklenājs” (diriģente Ilze Briediņa), Alūksnes novada,Jaunalūksnes pagasta, Kolberģa Tautas nama jauktais koris "Ezerlāse" (diriģente Ingrīda Pilskalne), Balvu kultūras un atpūtas centra senioru koris “Pīlādzis” (diriģente Liene Akmeņkalne), Baltinavas novada jauktais koris (diriģente Aija Nagle), Apes tautas nama jauktais koris “Ape” (diriģente Sandra Oto), Rugāju tautas nama jauktais koris (diriģents Pēteris Sudarovs), Šķilbēnu pagasta kultūras centra “Rekova” jauktais koris “Viola” (diriģente Marija Bukša), Alūksnes Kultūras centra skolotāju koris “Atzele” (diriģents Jānis Baltiņš) un Balvu novada jauktais koris “Mirklis” ar diriģentu Uldi Kokaru, kurš ir arī Gulbenes un Balvu koru apriņķa virsdiriģents un svētku “Mirklis Balvos” mākslinieciskais vadītājs.





Gulbenes novadu koncertā pārstāvēs Gulbenes kultūras centra jauktais koris "Harmonija" (diriģente Māra Mezīte), Lejasciema kultūras nama jauktais koris "Kaprīze" (diriģente Ineta Maltavniece) un Lizuma kultūras nama jauktais koris (diriģents Jānis Āboliņš).