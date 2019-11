Gulbenes bērnu bibliotēkā ciemosies leļļu meistare Inguna Radziņa

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros Inguna Radziņa ar kopā ar savām lellēm viesosies Gulbenes novada bibliotēkā 21.novembrī. Notiks divas tikšanās – pulksten 12.00 un 13.30.







Dubultu bērnu bibliotēku var droši saukt par leļļu karaļvalsti. Kura gan bibliotekāre Latvijā pati savām rokām pagatavojusi vairāk nekā 500 leļļu? Taču Inguna Radziņa nav tikai Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja, viņa ir arī Jūrmalas teātra aktrise un Jūrmalas leļļu teātra studijas mākslinieciskā vadītāja. Lelles sāktas darināt, lai bērniem būtu interesantāk iepazīties ar grāmatu varoņiem, bet nu leļļu gatavošanas noslēpumus un to vadīšanas iespējas Inguna māca ne tikai Jūrmalas leļļu teātra studijas jauniešiem, bet arī bērniem un kolēģiem visā Latvijā.







Osumposums, Neglītais pīlēns, bitīte Maija, Kurpju ģimene, Niķis, zaļspalvainais Blusu suns, Bumbulītis, Telefons, Saules stariņš, Šļumburiņš, Miedziņš, lācītis Tobiass, Uzrocis, Haizivs, Superburtiņš un daudzi citi apceļojuši ne tikai Latvijas, bet arī Ziemeļvalstu bibliotēkas — jau sešus gadus ceļojošā leļļu izstāde, kurā apskatāmi vairāk nekā 70 eksemplāri, priecējusi bērnus un pieaugušos Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, gandrīz visās Latvijas pilsētu un novadu bibliotēkās, un turpina to darīt joprojām. Vispārsteidzošākais ir tas, ka lelles darinātas no pavisam ikdienišķiem materiāliem — acis, rokas un kājas “pieaugušas” kurpēm, gludeklim, somai, telefonam, futbolbumbai... Šādi vecas un laukā metamas mantas piedzīvo otru, kas zina, pat labāku, mūžu. Lelles tapušas arī no avīzēm, tualetes papīra, lupatām, kartona, lielākiem un mazākiem traukiem, kastēm utt.





Tikšanos atbalsta Europe Direct informācijas centrs Gulbenē. Laipni aicināti visi interesenti! Pieteikšanās obligāta.