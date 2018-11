Gulbenes centrālajā skvērā pirmo reizi trīs dienas darbosies Ziemassvētku jampadracis

Tuvojotie Ziemassvētkiem, Gulbenes pašvaldība paziņo par jaunas tradīcijas aizsākšanu, kas vairos svētku noskaņu un veicinās kopā būšanu. Pirmo reizi Gulbenes centrālajā skvērā trīs dienas – 21., 22. un 23.decembrī – norisināsies Ziemassvētku jampadracis. Par to in formē Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

"Svētkiem atbilstošas mūzikas pavadībā trīs dienu garumā darbosies mājražotāju un amatnieku tirdziņš, kur varēs iegādāties ko tīkamu pašam sev vai, iespējams, pēdējā brīža dāvanas. Būs dažādi priekšnesumi, tematiskas sporta aktivitātes, kā arī iespēja baudīt karstvīnu, tēju un latviešu Ziemassvētku galdam raksturīgos ēdienus, piemēram, pelēkos zirņus. Mirkļus varēs iemūžināt īpašā fotostūrītī," stāsta G.Kalmane.



Piebilstams, ka Gulbenes novada pašvaldība aicina šogad palīdzēt uzburt Ziemassvētku brīnumu un sarūpēt spēles, rotaļlietas vai citas mantas tiem Gulbenes novada bērniņiem, kuri aug ārpus ģimenes. "Tas var būt jebkas, kas, jūsuprāt, sasildīs šo bērnu sirdis. Dāvaniņas varēs nogādāt Ziemassvētku jampadrača norises vietā. Pēc tam Gulbenes novada sociālais dienests tās nogādās tālāk," skaidro speciāliste.



Ziemassvētku jampadracis darbosies Gulbenes centrālajā skvērā: 21.decembrī - no pulksten .17.00 līdz 21.00, 22.decembrī - no pulksten 10.00 līdz 20.00, 23.decembrī - no pulksten 12.00 līdz 20.00.