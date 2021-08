Gulbenes muzejā līdz 30.septembrim skatāma starptautiska gobelēnu izstāde “Artapestry6”

Līdz 30.septembrim Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Sarkanās pils mansardā var aplūkot Eiropas Gobelēnu foruma (EGF) ceļojošo izstādi “Artapestry6”.

“Izstāde apvieno 45 gobelēnu mākslinieku darbus no 17 pasaules valstīm. Tā ir jau sestā starptautiskā gobelēnu mākslas biennāle, ko EGF organizē kopš 2005.gada,” stāsta Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja projektu vadītāja Ilze Vanaga.

“Gobelēna unikālā vērtība slēpjas ne vien tā radītajā emocionālajā iespaidā, bet drīzāk tā vizuāli baudāmajā būtībā, ko iespējams sataustīt, sajūtot trīsdimensionalitāti un jutekliskumu. To nevajadzētu novērtēt par zemu mūsdienu pasaulē, ko agresīvi pārņem virtuālā realitāte,” tā gobelēnu mākslu raksturo viena no izstādes darbu autorēm, tekstilmāksliniece no Francijas Katarzina Lavocat, un viņas teiktais spilgti raksturo izstādes taustāmi juteklisko dabu.

Gulbenes muzejs ir gandarīts par EGF vadītājas Anetas Brusgārdas (Dānija) atvērtību, uzticēšanos un sadarbību, eksponējot profesionālus pasaules mēroga tekstilmākslas darbus Sarkanajā pilī.