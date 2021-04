Gulbenes novada bibliotēka aicina piedalīties konkursā “Grāmatas vāka ģenerators”

Gulbenes novada bibliotēka aicina iesaistīties radošā piedzīvojumā un radīt savu amizanto, nopietno vai laikmetam atbilstošo grāmatas nosaukumu un vāka noformējumu.



““Dilles tante”, “Svizis”, “Vai viņi purkšķina?”, “Ārprātija piedzīvojumi”, “Kā sadzīvot ar idiotu” - šie un vēl daudzi citi grāmatu nosaukumi un vizuālie noformējumi ir pārsteiguši un reizēm izraisījuši smiekliņus katram no mums! “Darīt neticamo!” skan šīgada Bibliotēku nedēļas sauklis. Lai tas iedvesmo ne tikai bibliotekārus, bet arī mūsu lasītājus! Noformējuma tehnika lai paliek tavā ziņā – griez, līmē, krāso, aplicē, izšuj, maketē uz sava darba galda vai datorā!” saka Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska.

Darbību secība: radi savu grāmatas nosaukumu un vāka noformējumu (grāmatas satura radīšanu atstāj citai reizei); ja grāmatas nosaukums un vāka noformējums nav veidots datorā, nofotografē to; grāmatas nosaukumu, vāka noformējuma attēlu, informāciju par sevi (vārds, uzvārds, vecums, e-pasta adrese vai telefona numurs) līdz 20.aprīlim sūti uz e-pastu “ info@gulbenesbiblioteka.lv” .

Visi iesūtītie attēli tiks ievietoti Gulbenes novada bibliotēkas “Facebook” lapā un nodoti balsojumam. Tiks sadalītas divas vecuma grupas – bērni līdz 17 gadiem un pieaugušie no 18 gadiem. Balsot varēs ikviens “Facebook” lietotājs, pie attiecīgā attēla spiežot kādu no emocijzīmēm (balsojumā tiks ieskaitīta jebkura no tām). Konkursa dalībnieku vārdi pie attēliem netiks norādīti.

Balsošana tiks uzsākta 21.aprīlī un tiks apturēta 24.aprīlī pulksten 17.00. Katrā vecuma grupā tiks noteikti trīs uzvarētāji, kuri saņems vērtīgas balvas – grāmatas vai dāvanu komplektus radošām izpausmēm. Ar konkursa uzvarētājiem bibliotēkas darbinieki sazināsies personiski.