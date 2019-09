Gulbenes novada bibliotēkā atklās izstādi "Neērtie bērni"

16.septembrī pulksten 17.30 Gulbenes novada bibliotēkā - izstādes "Neērtie bērni" atklāšana.



“Neērtie bērni” ir izvērsts un atbildīgs fotoprojekts, kam “Facebook” lietotāji varēja virtuāli

sekot līdzi no 2018. gada aprīļa līdz oktobrim, kad fotogrāfijas tapa un tika sistemātiski publicētas.

Tā autore Arita Strode-Kļaviņa projektā gaitā fotografēja 15 ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām

vajadzībām. Viņu diagnozes ir visdažādākās: bērnu cerebrālā trieka, Dauna sindroms, autisms,

epilepsija, Spina bifida, garīga rakstura traucējumi un ļoti retas ģenētiskas saslimšanas (dominantā

distrofā bulozā epidermolīze, KCNQ2 un Helsmoortel-Van Der Aa sindroms). Fotoprojekts, kam bija

plaša rezonanse virtuālajā vidē, interneta portālos, radio un presē, pilnā apjomā joprojām

aplūkojams fotogrāfes lapā: https://www.facebook.com/kosumbildes. Fotogrāfiju izstāde ir skaists

paveiktā darba kopsavilkums.

Arita Strode-Kļaviņa ir ģimenes un svētku fotogrāfe, kas dzīvo Jelgavā un strādā visā

Latvijas teritorijā (fotografē kāzas u. c. svinības, kā arī privātas fotosesijas). “Neērtie bērni” ir viņas

otrā fotogrāfiju izstāde. Pirmā – “Neparastie latgalieši” – 2018. gadā apceļoja visus Latvijas novadus.

Ideja veidot fotogrāfiju ciklu “Neērtie bērni” radusies, iedvesmojoties no līdzīga projekta ārzemēs –

tur smagi slimi bērni tika fotografēti kā tēli no animācijas u. c. filmām, ar pēcapstrādes palīdzību

pārvēršot viņus īstos supervaroņos un iepriecinot gan pašus bērnus, gan viņu ģimenes. Fotogrāfes

Aritas Strodes-Kļaviņas mērķis bija parādīt, ka bērni ar īpašām vajadzībām ir tikpat brīnišķīgi kā visi

pārējie, tāpēc arī projektā “Neērtie bērni” netiek uzsvērta invaliditāte, bet izcelta individualitāte,

vispirms saredzot bērnu un tikai tad viņa diagnozi. Vecāki fotogrāfijās tur savus bērnus uz rokām un

klēpī, nes uz pleciem, lidina gaisā, apskauj, samīļo un dod bučas – gluži tāpat kā klasiskās ģimenes

fotosesijās. Arī vecāku siltuma pilnie skatieni un bērnu smaidi ir patiesi – vienīgi to izvilināšanai bija

nepieciešams mazliet vairāk laika un pacietības.

Fotoprojektā piedalījušās ģimenes no Rīgas un apkārtnes novadiem, Jelgavas, Tukuma un

Gulbenes. Nosaukums “Neērtie bērni” apzināti ticis izvēlēts atklāts un mazliet provokatīvs, jo tādi šie

bērni diemžēl ir - neērti sabiedrībai, medicīnas nozarei un citur. Taču precīzs, jo, meklējot ģimenes,

kas labprāt ļautu sevi fotografēt un šīs bildes publicēt, tika saņemtas vairākas vēstules ar

apliecinājumu: "Jā, tieši tā mēs arī jūtamies!" Fotogrāfiju izstāde “Neērtie bērni” tuvāko divu gadu laikā

apceļos vairākas Latvijas pilsētas: Jelgavu, Talsus, Preiļus, Gulbeni, Vilci, Tukumu, Liepāju,

Ventspili, Daugavpili, Salaspili u. c. cerībā, ka šīs fotogrāfijas darīs sabiedrību kaut mazliet

atvērtāku, saprotošāku un cilvēcīgāku.