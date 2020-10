Gulbenes novada bibliotēkā atsāks svešvalodu nodarbības

Gulbenes novada bibliotēkā no 19.oktobra atsākas angļu un vācu valodas nodarbības iedzīvotājiem ar šo valodu priekšzināšanām. Par to informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska. Nodarbības notiks reizi nedēļā – pirmdienās. Vācu valodas nodarbība notiks no pulksten 17.15 līdz 18.15, angļu valodas nodarbība - no pulksten 18.15 līdz 19.15. Nodarbības vadīs vācu brīvprātīgā Annette un austriešu brīvprātīgais Christoph. Iepriekš jāpiesakās pa e-pastu “ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv” vai tālruni 22023043.