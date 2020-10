No 8.oktobra Gulbenes novada bibliotēkā būs skatāma izstāde “Gulbene. 80-tie”. Par to informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska.

“Izstāde skatāmi deviņi stāsti ar fotogrāfijām par notikumiem Gulbenē 80-tajos gados. No tiem var uzzināt: kā radās rūpnīcas “Mitran” nosaukums, kur tika uzgleznota liela un sirsnīga bite un kuras sērijas ķieģeļu mājas uzceltas Nākotnes ielā. Izstādi digitāli papildina 34 fotogrāfijas, kurās attēlotas Gulbenes ēkas, ielas, kā arī notikumi Gulbenē 80.gados. Izstādes tapšanā izmantotās fotogrāfijas iegūtas no iedzīvotāju personiskajiem albumiem, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājumiem un Gulbenes novadpētniecības datubāzes. Tāpat arī izstādi papildina fragmenti no Nikolaja Gorkina un Edītes Ezeriņas amatiervideo. Video atspoguļota Gulbenes ikdiena, ēkas, kādas 11.klases skolas laika posms no 1.septembra līdz izlaidumam,” stāsta L.Baranovska.

Izstāde tapusi projektā “Vējaina diena”, atspoguļojot dzīvi Gulbenē Trešās atmodas laikā.

Projekts “Vējaina diena” tiek īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai - 100” atbalstu.