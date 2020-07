Gulbenes novada bibliotēkā - Jāņa Kokareviča darbu izstāde “Pašam būt!”

No 17. jūlija līdz 10.augustam Gulbenes novada bibliotēkā apskatāma Jāņa Kokareviča darbu izstāde “Pašam būt!”, kura no digitālā formāta pārcēlusies uz telpām. Par to informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska.

"Man patīk radīt skaistas lietas. Dažreiz izdodas, daudzreiz ne. Man patīk arī tvert iespējas, kas tuvas un dažreiz gana riskantas. Tad nu, lūk, es, Jānis Kokarevičs - jaunietis no Gulbenes, esmu satvēris iespēju izstādīt savus dažreiz izdevušos grafikas dizaina darbus izstādē "Pašam būt". Nosaukums - ar vairākām nozīmēm un skaidrojumiem. Pašam būt darītājam, pašam mācīties un pētīt, pašam rast iedvesmu un tiekties uz kāroto, pašam būt un būt patiesam pret sevi, un... izstādi veido mani gara darbi, kas radīti pašmācības ceļā, pašam esot studentam, skolotājam un kritiķim," saka Jānis.