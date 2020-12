Gulbenes novada bibliotēka joprojām atvērta lasītājiem

Gulbenes novada bibliotēka ir atvērta apmeklētājiem arī ārkārtējās situācijas laikā, bet, protams, jāievēro ierobežojumi. Par to informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska.

Lai uzturēšanās bibliotēkā būtu droša gan bibliotēkas darbiniekiem, gan apmeklētājiem, jāievēro:

Ienākot bibliotēkā, obligāti jālieto sejas aizsargmaska vai aizsargvairogs visu bibliotēkas apmeklējuma laiku. Izmantojot bibliotēkas pakalpojumus, roku dezinfekcija ir obligāta. Atrodoties bibliotēkā, jāievēro 2 m distance. Bibliotēkā drīkst uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm. Printēšanas, skenēšanas un laminēšanas pakalpojumi lietotājiem pieejami tikai ar bibliotekāra starpniecību. Bibliotēku drīkst apmeklēt tikai individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros. Grāmatu un žurnālu nodošana notiek, tikai izmantojot grāmatu nodošanas iekārtu pie bibliotēkas durvīm. Nodotās grāmatas un žurnāli tiek ievietoti 72 stundu karantīnā, pirms tiek piedāvāti citiem lasītājiem. Lai izvairītos no drūzmēšanās un ilgstošas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt elektroniskajā katalogā vai sazinoties ar bibliotēkas darbinieku (kontaktinformācija atrodama ŠEIT). Lietošanas noteikumi ir spēkā līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām.

Ja vēl neesi reģistrējies Gulbenes novada bibliotēkā kā lasītājs, izmanto šo laiku, lai to izdarītu!

Raksti e-pastu "elena.bogdanova@gulbenesbiblioteka.lv" vai zvani 64473219, norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Ja papildus reģistrācijai vēlies piekļūt elektroniskajam grāmatu katalogam, jautā pieejas datus bibliotekāram. Ja jau esi reģistrēts bibliotēkas lasītājs, bet tev nav pieejas elektroniskajam grāmatu katalogam, arī šajā gadījumā raksti e-pastu vai zvani. Reģistrācija iespējama, arī aizpildot FORMU

"Gulbenes novada bibliotēka aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus!" saka L.Baranovska.



Darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai – no pulksten 10.00 līdz 18.00; sestdienās – no pulksten 9.00 līdz 15.00; svētdienās – slēgta.