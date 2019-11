Gulbenes novada bibliotēkā - meistarklase ar Ināru Vērzemnieks

12. novembrī Gulbenes novada bibliotēkā notika sirsnīga tikšanās ar žurnālisti un rakstnieci Ināru Vērzemnieks, kura ir dzimusi Amerikā, bet bērnību pavadījusi kopā ar vecmāmiņu Gulbenes pusē, informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska.

"Jau otro gadu pēc kārtas Ināra viesojās bibliotēkā, lai tiktos ar vietējiem iedzīvotājiem un stāstītu par savu sarakstīto grāmatu “Among the Living and the Dead” (“Starp dzīvajiem un mirušajiem”) un tajā aprakstītajiem savas dzimtas pārdzīvojumiem Otrā pasaules kara un pēckara gados, kā arī, lai dotu norādes un iedvesmotu dokumentālās prozas rakstīšanā," stāsta L.Baranovska.

L.Baranovska atklāj, ka meistarklasē klātesošie guva praktiski pielietojamas metodes un paņēmienus, kā dokumentēt savas atmiņas, kā atsevišķas atmiņas ievietot kontekstā, kā iedziļināties detaļās. Pasākumā valdīja ļoti radoša atmosfēra, ko veidoja klātesošo atmiņu stāsti, daudzveidīgās rakstīšanas metodes un pat iziešana ārpus telpām, lai savā stāstā pievērstu uzmanību arī skaņām, krāsām, cilvēkiem, izjūtām konkrētā gadalaikā.

"Atbildot uz to, kāpēc Ināra joprojām mēdz atgriezties Latvijā, rakstniece atzinās, ka tikai Gulbenes pusē viņa gūst tādu mieru un klusumu, par kādu ASV var tikai sapņot. Ināru iepriecina gadalaiku maiņa, spožās zvaigznes pie debesīm un spēja iedot vismaz nelielu daļu savu zināšanu vecmāmiņas dzimtenei. Pateicamies Inārai Vērzemnieks, kā arī ASV vēstniecībai Latvijā par atbalstu un sadarbību!"saka L.Baranovska.