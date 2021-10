Gulbenes novada bibliotēka piedāvā apgūt svešvalodas

Gulbenes novada bibliotēkā varēs apgūt trīs svešvalodas. Par to informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Egita Garā.

Sākot ar 12.oktobri, otrdienās notiks vācu un angļu valodas nodarbības. No pulksten 18.00 līdz 19.00 varēs apgūt vācu valodu, no pulksten 19.00 līdz 20.00 – angļu valodu. Nodarbības vadīs brīvprātīgās Melanie no Vācijas, Romana no Austrijas un Valeria no Itālijas.

Savukārt ceturtdienās, sākot ar 14.oktobri, pulksten 17.30 Gulbenes novada bibliotēkā brīvprātīgā Julie no Francijas interesentiem mācīs franču valodu.

Jaunietes piedalās Eiropas brīvprātīgā darba projektā programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

Pieteikties nodarbībām var pa tālruni 22023043 vai e-pastu “ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv”.

Nodarbības notiks “zaļajā”- drošajā līmenī, uzrādot derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas Covid-19 sertifikātu.