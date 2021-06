Gulbenes novada bibliotēka no 1.jūlija piedāvā nebijušu iespēju – āra lasītavu.



Katrai nedēļai būs jauna tēma. 1., 6. un 8.jūlija tēma ir “Muižas”.



Āra lasītava darbosies pie novada bibliotēkas O.Kalpaka ielā 60a otrdienās no pulksten 10.00 līdz 14.00 un ceturtdienās no pulksten 14.00 līdz 18.00. Šajā laikā varēs ne tikai lasīt grāmatas, bet arī likt puzles, skatīt bilžu grāmatas, spēlēt spēles un lasīt žurnālus. To, kas būs iepaticies, varēs arī saņemt lasīšanai mājās.