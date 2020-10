Gulbenes novada bibliotēkas mācību centrs aicina pieteikties mācībām

Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs piedāvā Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem bezmaksas apgūt mācību programmas “Novadpētniecība” un “1.solis darbā ar datoru un internetu”. Par to informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska.



Programma “Novadpētniecība” norisināsies 26. un 27.oktobrī no plkst. 15.00 līdz 18.00. Tiks apgūti digitālie novadpētniecības resursi, iepazīstot Gulbenes novada bibliotēkas veidotās digitālās kolekcijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo bibliotēku. Savu radurakstu apzināšanai, virtuālajā vidē tiks pētīti dažādi interneta portāli un datubāzes, lai programmas noslēgumā sāktu veidot savas dzimtas koku. Savukārt mācības “1.solis darbam ar datoru un internetu”, kas norisināsies no 2. līdz 5.novembrim no pulksten 10.00 līdz 12.00, būs noderīgas tiem, kuri ar datoru nav strādājuši vispār vai arī to darījuši pirms daudziem gadiem. Mācību programmas laikā tiks apgūts, kā pareizi ieslēgt un izslēgt datoru, kā rakstīt, izmantojot klaviatūru, kā arī tiks gūtas prasmes strādāt ar internetu.

Mācību grupas:

“Novadpētniecība” – 26. – 27.oktobris plkst. 15.00 – 18.00

“1.solis darbā ar datoru un internetu” – 2. – 5.novembris plkst. 10.00 – 12.00