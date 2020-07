Gulbenes novadā organizē tūrisma akciju “Apceļo vietējos!”

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” sadarbībā ar Gulbenes novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem šajā tūrisma sezonā organizē tūrisma akciju “Apceļo vietējos!”.

Ceļotāji no dažādām Latvijas vietām ir aicināti iepazīt Gulbenes novada tūrisma piedāvājumus, ļaujoties gan aktīvai atpūtai, gan garšas baudījumam, gan vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanai Gulbenes novadā.

Akcija norisināsies līdz 15.oktobrim. Dalībniekiem akcijas norises laikā jāapmeklē vismaz 15 no 42 objektiem Gulbenes novadā un jāsaņem atzīme akcijas dalībnieka kartē. Noslēgumā šie dalībnieki piedalīsies izlozē, kurā varēs laimēt kādu no organizatoru sarūpētajām balvām, piemēram, velosipēdu, tūrisma inventāru vai tūrisma pakalpojumu sniedzēju balvas. Balvu izloze notiks 22.oktobrī.

Tūrisma akcijas brošūras ar informāciju par akcijas norisi un dalībnieka karti var saņemt “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā”, izglītojošajā un interaktīvajā centrā “Dzelzceļš un Tvaiks”, tūrisma informācijas centrā “Stāmeriena”, tūrisma informācijas punktos Litenes bibliotēkā, Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centrā un Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā, kā arī lejuplādēt mājaslapā “Visitgulbene.lv”, spiežot uz akcijas banera. Turpat iespējams iepazīties arī ar tūrisma akcijas nolikumu. Aizpildītās dalībnieka kartes jāiesniedz jebkurā no iepriekšminētajām vietām līdz 15.oktobrim. Kartes var arī nosūtīt pa pastu “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centram” (Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401) ar norādi “Apceļo vietējos!” vai uz e-pastu “turists@gulbene.lv”. Sīkāka informācija pa tālruni 64497729, 26557582.

Apmeklējums objektos iepriekš obligāti jāpiesaka pa akcijas dalībnieka kartē norādītajiem tālruņa numuriem.



Akcijas brošūru var lejuplādēt šeit!



Ar akcijas nolikumu var iepazīties šeit!