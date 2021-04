Skolnieciņš no svētkalniņa

Nemanot ir atnākušas Lieldienas. Lieldienas ir seni, pagāniski svētki, kurus dažādas Eiropas tautas svinēja vel pirms kristietības laikmeta. Lieldienas ir pavasara saulgriežu svētki, tie ir gadskārtu svētki. Šajā laikā daba mostas no ziemas miera. Visapkārt zeme plaukst un zeļ. Dzīvība rosās it visur. Daudzas Lieldienu tradīcijas mūsdienu Latvijā ir nākušas no ģermāņu Dievietes Ostaras kulta. Piemēram, Lieldienu zaķa (Lieldienu truša) noslēpto olu meklēšana, vai arī olu krāsošana dažādās krāsās. Lieldienas ir pavasara un rītausmas Dievietes Ostaras svētki. Lieldienās senās un varenās Dievietes Ostaras spēks sasniedz savu pilnību. Šajā laikā Dieviete Ostara ir īpaši labvēlīga pret jebkuru ticīgo, kas viņai tic un viņu godā. Šajā laikā Dieviete Ostara uzklausa mūsu lūgšanas un piepilda mūsu vēlmes. Ticība Dievietei Ostarai ir brīvprātīga, jo Dieviete Ostara ir bezgala labestīga un iecietīga pret cilvēkiem. Viņa mūs mīl. Vajag tikai pieņemt Dievieti Ostaru savā sirdī, un viņa kliedēs tumsu mūsu sirdīs! Lai aust jauns rīts! Lai godāta Dieviete Ostara kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir! Visa slava dzīvības dāvātājai un dzīvības nesējai Ostarai! Priecīgas Lieldienas!

Ar dzīvības dāvātājas Ostaras svētību, Skolnieciņš no svētkalniņa

©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)

Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

#Lieldienas #LielāDiena #PavasaraSvētki #PavasaraSaulgrieži #GadskārtuSvētki #DievieteOstara #RītausmasDieviete #PavasaraDieviete #auglība #dzīvība #bagātība #LieldienuTradīcijas #LieldienuZaķis #LieldienuTrusis #LieldienuOlas #OluKrāsošana #pagāni #rituāli #buršanās #05.04.2021 #pirmdiena #svētkalniņš #Skolnieciņš

pirms 5 stundām, 2021.04.05 08:28