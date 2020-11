Dziedošie Gulbenes novada pašvaldības darbinieki Lāčplēša dienā kā videosveicienu valsts svētkos laiduši klajā īpašu kopdziesmu. Radošā komanda novadnieku vērtējumam nodevusi gandrīz nedēļas garumā ieguldīto darbu dziesmas “Tēvzemei” ierakstīšanā un videoklipa izveidošanā.

“Patiess prieks un gandarījums, ka izdevās radīt svētku sajūtu! Idejas autore un realizētāja ir Gulbenes novada pašvaldības komanda. Ceļš no idejas līdz rezultātam bija nedaudz vairāk kā nedēļu ilgs, lai tehniski sagatavoto video un audio materiālu pārvērstu vienotā vēstījumā, kādu to redzam šobrīd. Paldies Raineram Freivaldam un Ralfam Rubenim, kas iesaistījās un tik īsā laikā ļāva ideju realizēt!” “Dzirkstelei” stāsta viena no radošās komandas pārstāvēm Kultūras pārvaldes vadītāja Gundega Ķikuste.

Dziesma ir īpašs novada pašvaldības un Kultūras pārvaldes sveiciens iedzīvotājiem laikā, kad nevar notikt klātienes svētku pasākumi. Dziesmu interesenti var atrast domes mājaslapā un “Facebook”.

Videooperators ir Gulbenes novada valsts ģimnāzijas absolvents Rainers Freivalds. Viņš klipa kadros atspoguļo katru Gulbenes novada pagastu un pilsētu, bet patriotiskajā kopdziesmā vienojās izpilddirektore Lienīte Reinsone, energopārvaldnieks Krišjānis Upāns, kultūras jomas konsultante Lauma Makare, jauniešu centra “Bāze” jaunatnes darbinieks Valters Svetlovs, deputāts Normunds Mazūrs un G.Ķikuste.

Sveicienā izvēlēta patriotiskā dziesma “Tēvzemei” ar Dinas Bitēnas-Sirmās vārdiem. Ieraksts tapis Ralfa Rubeņa studijā.

Video šeit