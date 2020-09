Gulbenes novada pensionāri priecājas par zaļā zelta rudeni

Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība 22.septembrī, kad iestājas kalendārais rudens, gaidot Vispasaules senioru dienu, devās uz Latvijas rudens izcilāko vietu – Siguldu.

Kā vienmēr arī šoreiz pensionāri pavienoja patīkamo ar lietderīgo un, priecājoties par Siguldas brīnišķīgo dabu, iepazinās arī ar Siguldas pilsētas pensionāru biedrību “Sigulda”, tās struktūru, darbības veidiem. Tā kā biedrības bāzes vieta ir Siguldas kultūras centrs “Devons”, tad bija iespēja iepazīties arī ar vienu mūsdienīgu kultūras centru. Gulbenes pensionārus sagaidīja Siguldas pensionāru vadītāja Vija Brikmane, kura bija organizējusi skaistu pārsteigumu - bija ieradies biedrības sieviešu vokālais ansamblis “Melodija“ un vīriešu “Saltavots“.

Pēc tāda psiholoģiski uzmundrinoša Siguldas atkaliepazīšanas sākuma gulbeniešu ceļš bija pie dzintara meistara Harija Jākobsona, kurš, pēc viņa paša teiktā, esot šīs profesijas pēdējais īstenais cunftes meistars Latvijā. Meistara darbnīcā izveidots arī muzejs, kurā gan bija iespēja iepazīties ar unikālākajiem izstrādājumiem, gan iegādāties ikdienišķākus izstrādājumus pastāvīgai lietošanai. Aizraujošs bija meistara stāsts par viņa darbu, par sadarbību ar dažādu valstu meistariem un biznesmeņiem, par dzintara viltošanas veidiem, par īsta dzintara atpazīšanas veidiem, kas tika pavadīti ar paraugu demonstrēšanu.

Tālāk ceļš veda uz slaveno bobsleja trasi, kuras torni visi izmantoja fotosesijai ar Siguldu no putna lidojuma. Interesentiem bija iespēja arī nolaisties pa trasi no pašas augšas, tikai šoreiz pa betonu un kājām. Un tomēr tas bija interesanti! Tā kā šoreiz ekskursija bija pilnīgi nejauši tendēta uz Siguldas augstāko punktu apmeklējumu, tad tālākais apmeklējuma punkts bija Ķeizarskata vieta Gaujas krastā, no kurienes redzama visas apkārtnes pilis. Bet panorāmas rats izvērsās arī par lielu pārbaudījumu ne vienam vien senioram, jo dažs vispār pirmo reiz kāpa tādā šaubīgā, rotējošā aparātā, kurš šūpojās, bet rezultātā visi bija ļoti apmierināti. Turpat bija iespējams arī rast asas izjūtas, dodoties nobraucienā ar rodeļkamanām. Gribētāju gan nebija īpaši daudz, bet tie, kas izbaudīja šo iespēju, atgriezās ar platu smaidu.

Ekskursija tika noslēgta ar jaunas ekspozīcijas apskati Turaidas pilī un pacelšanos kārtējā Siguldas (Turaidas ) augstākajā punktā. Pie vainas jau laikam bija tas, ka šeit bija pēdējā pieturas vieta pirms došanās mājās, ka, diemžēl, lielākā daļa gulbeniešu omulīgi izvietojās uz soliņiem pils pakājē, gaidot atgriežoties tās žiperīgākās kundzes, kas ļoti vēlējās pamāt pārējiem ar lakatiņiem no pils torņa pašām augšējām lūkām. Var jau būt, ka kādai bija arī kāds cits cēlāks mērķis, bet, izskatījās, ka prinču tomēr tuvumā nebija.

Līdzīgu pasākumu, veltītu arī Vispasaules Senioru dienai, nedēļu iepriekš – 16.septembrī – bija organizējusi arī novada pensionāru biedrība “Atspulgs 5”, kuras vadītāja Anna Ināra Vīgante pati bija izstrādājusi maršrutu pa Ziemeļlatgali. Tajā pārstāvniecība – lielāka vai mazāka – bija no visiem novada pagastiem. Ekskursija iesākās Viļakas vēstures muzejā. Tālāk redzēts tika daudz, bet izcelt gribas trīs pieturu punktus. Pirmais, protams, ir Ziemeļlatgales pērle – Viļakas katoļu baznīca, kurai pabraukt garām nav vienkārši iespējams. Pats ievērojamākais un apbrīnojamākais ir garīdznieks Guntars. Pēc mūsu mērauklas jauns puisis, kurš prot gandrīz visu – zīmēt, dziedāt, dejot, spēlēt, runāt, sportot, pļaut, rakt, cirst, zāģēt, celt un daudz ko citu, kā arī ieviest baznīcas ikdienā mūsdienīgo tehniku. Guntars, kurš vēl turpina piekto gadu mācīties Itālijā, tagad gan attālināti, noteikti Latvijā ir visjaunākais garīdznieks. Noteikti viens no nedaudziem, ja ne vienīgais no garīdzniecības, kurš spējis vairākkārt izrauties no nāves apskāvieniem, bet tagad spēj reliģiju apvienot ar mākslu, mūziku, sportu, jaunākajām tehnoloģijām. Nākamais pieturas punkts bija zemnieku saimniecība “Kotiņi” Viļakas novada Šķilbēnu novadā. “Kotiņi” no lauku viensētas ar 14 ha zemes, saimniekiem Aldim un viņa tētim tajā ieguldot visu, kas viņiem bija, ir izauguši par pasaules līmeņa uzņēmumu ar vairākiem tūkstošiem hektāru zemes ar 40 labi apmaksātām darba vietām. Un pēdējais lielākais pieturas punkts bija Malnavā. Seniori iepazinās ar muižu, koledžu, parkiem, bunkuru, citām vēsturiskām celtnēm un vietām, kā arī apmeklēja “Latgolys šmakovkys dedzinātavu”.

Sakarā ar Vispasaules senioru dienu daudzos pagastos tiek organizēti daudzveidīgi pasākumi senioriem, kuros tiek lūgti piedalīties visi interesenti. 10.novembrī pulksten 10.00 Gulbenes kultūras centrā notiks Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības atskaišu un valdes pārvēlēšanas sanāksme, kurā būtu jāpiedalās visiem biedriem, bet pulksten 12.00 ar izrādi “Indrāni” tuvojošos valsts svētkos sveiks Lielvārdes senioru teātris. Tāpat turpinās sagatavošanās darbi Ziemassvētku sagaidīšanas ballītei Gulbenes pilsētas senioriem un jaunā gada ievadīšanas pasākumam visa novada senioriem.