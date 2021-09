Gulbenes novada piecos pagastos būs pieejamas literāras klausāmtakas

Gulbenes biedrība “tabureTE” aicina doties pastaigā pa ceļiem, kuri glabā piecu Latvijas literatūras klasiķu saknes. No viena līdz nākamajam pieturpunktam gājējus pavadīs piecu mūsdienu literātu radīti klausāmteksti.

“No 2021.gada jūnija līdz septembrim biedrība “tabureTE” realizējusi projektu “Ceļi, kas paliek: no vārda uz vārdu”, kura ietvaros Gulbenes novada piecos pagastos ir tapušas literāras klausāmtakas (pieejamas no 9.oktobra), kas apvieno vārdus un ceļu, mūsdienīgo un vēsturisko. Taku ceļi vij līkločus caur Latvijas literatūras klasiķu dzimtajām vietām, atklājot to gaitas caur mūsdienu jauno autoru apcerējumiem un refleksijām,” stāsta biedrības pārstāve Tīna Žmuida.

Takas atrodas Tirzā (Andrieva Niedra dzimtā vieta, teksta autors Kaspars Zalāns, ierunājis Kārlis Dzintars Zahovskis), Druvienā (Jāņa Poruka dzimtā vieta, teksta autore Krista Anna Belševica, ierunājis Gerds Lapoška), Lizumā (Apsīšu Jēkaba dzimtā vieta, teksta autors Rihards Ošenieks, ierunājis Artis Jančevskis), Stāmerienā (Zemgaliešu Birutas dzimtā vieta, teksta autore Kristiāna Šuksta, ierunājusi Endīne Bērziņa) un Lejasciemā (Annas Sakses dzimtā vieta, teksta autore Inga Pizāne, ierunājusi Sandija Dovgāne). Klausāmtaku režisore – Sabīne Ozoliņa, mūziku komponējis Miķelis Putniņš.

“Lai dotos literārajā klausāmtakā, nepieciešams viedtālrunis ar interneta pieslēgumu un opciju skenēt QR kodus, kā arī ērtībai vēlamas austiņas. Taku atklāšana norisināsies šī gada 9. un 10.oktobrī. Biedrība “tabureTE” ielūdz ikvienu apstāties literārajās pieturās uz improvizētiem lasījumiem kopā ar tekstu autoriem, krekliņu apdrukas darbnīcu sietspiedes tehnikā un došanos rudens iekrāsotajās klausāmtakās,” saka T.Žmuida.



Klausāmtaku atklāšana

Sestdien, 9.oktobrī, Druvienā no pulksten 10.00 līdz 12.00 J.Poruka memoriālajā muzejā, Lizumā no pulksten 13.00 līdz 15.00 “Kalaņģos”, Tirzā no pulksten 16.00 līdz 18.00 Draudzes skolā.

Svētdien, 10.oktobrī, Lejasciemā no pulksten 12.00 līdz 14.00 Draudzes namā, Stāmerienā no pulksten 16.00 līdz 18.00 tautas namā.



Plašāka informācija pieejama: fb.com/celikaspaliek vai fb.com/biedribataburete.

Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “kultūrELPA” un Gulbenes novada pašvaldība. Realizē biedrība “tabureTE”.