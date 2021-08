Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā šobrīd sešas izstādes un trīs ekspozīcijas

Eiropas gobelēnu izstāde ARTAPESTRY6 (Sarkanā pils, Parka iela 10)

Tikai Gulbenē un nekur citur Latvijā aplūkojama European Tapestry Forum (Eiropas Gobelēnu foruma) ceļojošā izstāde Sarkanās pils mansardā, apvienojot 45 mākslas darbus no 17 pasaules valstīm.

ARTAPESTRY6 ir sestā starptautiskā gobelēnu mākslas biennāle, ko Eiropas Gobelēnu forums organizē kopš 2005. gada. Izstādes norisi finansiāli atbalsta Dānijas Kultūras institūts.

“Gobelēna unikālā vērtība slēpjas ne vien tā radītajā emocionālajā iespaidā, bet drīzāk tā vizuāli baudāmajā būtībā, ko iespējams sataustīt, sajūtot trīsdimensionalitāti un jutekliskumu. To nevajadzētu novērtēt par zemu mūsdienu pasaulē, ko agresīvi pārņem virtuālā realitāte”, tā gobelēnu mākslu raksturo viena no izstādes darbu autorēm, tekstilmāksliniece no Francijas Katarzyna Lavocat un viņas teiktais spilgti raksturo izstādes taustāmi juteklisko dabu.

Izstāde aplūkojama līdz 30. septembrim.





Izstāde „Eltermaņi. Ģimene” no Liepājas (Klēts, Klēts iela 4)

Muzeja Klēts ieguvusi ģimenisku noskaņu ar gleznām, gobelēniem, keramiku un ādas sējumiem, kas saaudušies vienā veselumā ar muzeja pastāvīgo ekspozīciju „Tautsaimniecība”.

Tekstilmāksliniece Anna Eltermane (1929-2009), viņas vīrs Jānis Eltermanis (1929-1997) - gleznotājs, meita Liene Eltermane – ādas māksliniece, meita Zane Eltermane – keramiķe.

Šogad muzeja Klētī Annas Eltermanes gobelēnu aužamie stāvi atguva jaunu elpu ar tekstilmākslinieču Ievas Krūmiņas, Ivetas Vecenānes un Ineses Jakobi palīdzību, aizaužot gobelēnu ar zvaigžņu motīviem.

Izstāde aplūkojama līdz 1.oktobrim. Plānots izstādes pagarinājums līdz 3.decembrim.





Ineses Brants porcelāna izstāde „Rožu brokāts un liliju zīds” (Oranžērija, Pils iela 3)

Inese Brants ir viena no Latvijā atzītākajām porcelāna māksliniecēm, vairāku zinātnisku publikāciju autore. Viņas specializācija ir porcelāna apgleznošana, ko Inese Brants ne tikai praktizē, bet arī pēta teorētiski un māca citiem; ar to viņu pazīst Latvijas un Eiropas keramikas un porcelāna mākslas vidē.

Izstādē skatāms unikāls jaundarbs, vāzes, kuras māksliniece veidojusi, iedvesmojoties no divu izcilu Latvijas mākslinieku Jūlija Madernieka un Jūlija Straumes mākslas.

Pati māksliniece izstādi raksturo ar latviešu dzejnieces Aspazijas dzejas rindām:

„Šonakt būs tev ap pleciem vīts

Rožu brokāts un lilliju zīds.”

Izstāde aplūkojama līdz 3. oktobrim. Plānots izstādes pagarinājums līdz 3. decembrim.





Sandras Dikmanes datorgrafikas izstāde „Dienasgrāmata” (Sarkanā pils, Parka iela 10)

Mūsdienu digitālais laikmets aizvien vairāk liek vērot, domāt un sajust tradicionālo. Izstādes darbi atspoguļo fotogrāfijā slēptos brīnumainos toņus, kas neviļus atgādina krāšņās šatiera segas (dažādu toņu joslu salikums), bez kuras nebija iedomājama neviena Vidzemes saimniecība. Mūsdienās šatiera segu aušanas tradīcija ir Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā, un uzteicama ir audēju vēlme šo prasmi nodot tālāk jaunākai paaudzei, kā arī pašiem veltīt lielāku uzmanību aušanas paņēmiena izpētei, dokumentēšanai un praktiskās prasmes saglabāšanai.

Izstāde aplūkojama līdz 30. septembrim.





Gulbenes Mākslas skolas izstāde „Pietuvoties” (Sarkanā pils, Parka iela 10)

Šis laiks, kurā vārds „attālināti” kļuvis par svarīgu atslēgas vārdu… Tomēr joprojām ir vērtības, kurām ir jāpietuvojas, lai saprastu, novērtētu un koptu.

Mākslas skola ir tā vieta, kurā mēs varam mācīties lēni un nesteidzoties. Mācīties darot, kā tagad modē teikt. Tekstilmāksla ir tā māksla, ar kuru mēs, latvieši, jau piedzimstam, mūsu vecmāmiņu prasmes un krāsu izjūta ir katrā no mums. Mūsu bērnu rokās vēl ir veiklība, vajag tikai mazliet pamēģināt.

Izstāde aplūkojama līdz 27. septembrim.





Ausmas Železnjakas šaļļu izstāde „Spēle ar krāsām” (Sarkanā pils, Parka iela 10)

Audējas Ausmas Železnjakas darinātās šalles atklāj burvīgo krāsu saspēli, kas, autores vārdiem runājot, spēj relaksēt gan audēju, gan skatītāju, sakārtojot domas, lai nav jāļaujas skumjām vai grūtsirdībai, kas šobrīd daudzus nomāc un neļauj saskatīt skaisto sev apkārt.

Izstāde aplūkojama līdz 30. septembrim.



Ekspozīcija „Divi Jūliji” (Oranžērija, Pils iela 3)

Ekspozīcija ir veltījums lietišķās mākslas meistariem Jūlijam Maderniekam (1870-1955) un Jūlijam Straumem (1874-1970). Abu Gulbenes novadnieku radošais mantojums ir uzrunājis mūsdienu amatniekus, lietišķās mākslas meistarus, dizainerus un māksliniekus izzināt un radīt jaunrades darbus.

Ekspozīcijā aplūkojami Gulbenes Tautas lietišķās mākslas studijas “Sagša” meistaru darinājumi un Latvijas mākslas akadēmijas profesores Ievas Krūmiņas autortehnikā radītie darbi. Ekspozīcijā iekļauti mākslas tandēma Skuja-Braden porcelāna mākslas darbi “Madernieka portrets” un “Bērzi”. Tematisku foto stāstu veidojusi Gulbenes Mākslas skolas direktore Sandra Dikmane.

Unikālākie ekspozīcijas objekti ir Tebrīzā (Irāna) pēc Madernieka un Straumes metiem austie paklāji, sumaki un kilims. Šie eksponāti apvieno seno aušanas tradīciju ar inovatīvu Madernieka un Straumes metu interpretāciju, to tapšanā izmantots Irānas zīds un vilna, kas krāsota dabas krāsvielās.

Ekspozīcija „Novada mākslinieki no 1818…” (Oranžērija, Pils iela 3)

Ekspozīcija atspoguļo ievērojamāko novada mākslinieku daiļradi. Šogad muzejs saņēma nozīmīgu atbalstu no Valsts kultūrkapitāla fonda, lai papildinātu ekspozīciju ar lietišķās mākslas meistara Jūlija Madernieka dizaina mēbeļu ansambli.

Mēbeļu ansamblī ietilpst trauku bufete, komplekts – galds ar 6 krēsliem, grāmatu skapis un drēbju skapis. Drēbju skapi un trauku bufeti rotā intarsijas jeb koka virsmas dekorācijas paņēmiens, iestrādājot citu kokmateriālu, kas bija tam laikam populārs mēbeļu izgreznošanas veids. Interjera ansambļa pasūtītājs ir pedagogs un arhitektūras cienītājs Arnolds Vestmanis. Mēbeles kā individuāls pasūtījums pēc Madernieka dizaina izgatavotas 20.gs. 30. gados Jāņa Skultāna darbnīcā.

„J.Skultāna rūpnieciski izgatavotās mēbeles nebija sērijveida produkcija, kā piemēram, tā laika vadošās Rūdolfa Vītola mēbeļu rūpniecības piedāvātais mēbeļu klāsts no kataloga modeļiem. Tās varēja būt līdzīgas pēc formas un dekoratīvajiem risinājumiem, bet atšķīrās ar individuāli izstrādātām niansēm, kas padara tās oriģinālas starp latviešu daiļamatniecības piemēriem,” savu atzinumu sniedz pētnieks Māris Stinkulis.

Ekspozīcija „Kolorītais Leo Svemps” (Stāmerienas pils)

Zīmīga ir ekspozīcijas atrašanās Stāmerienas pilī, jo ar Stāmerienu saistās Leo Svempa dzimtas vēsture – Stāmerienas Vārgaļu dzirnavās saimniekoja mākslinieka vecākais brālis Nikolajs Svemps, kurš ir viens no Latvijas valsts dibinātājiem 1918. gada 18. novembrī. Stāmerienas kapos atdusas mākslinieka Leo Svempa vecāki.

Ekspozīcija atspoguļo talantīga, spoža un temperamentīga gleznotāja, izcilā kluso dabu meistara Leo Svempa daiļradi. 2017. gada nogalē ar Kultūras ministrijas starpniecību no Rundāles pils muzeja Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs pārņēma Leo Svempa memoriālos priekšmetus, tajā skaitā kumodi, sekreteru un krēslu. Šie trīs Leo Svempa memoriālie priekšmeti trīs gadu laikā ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu ir atguvuši savu kādreizējo krāšņumu un priecē ekspozīcijas apmeklētājus.

Ekspozīciju „Kolorītais Leo Svemps” var apmeklēt PA “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” struktūrvienības “Stāmerienas pils” darba laikā. Aktuālais darba laiks tiek publicēts: https://www.visitgulbene.lv/





Darba laiks

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Oranžērija, Sarkanā pils, Klēts

Pirmdienās – slēgts

No otrdienas līdz piektdienai 10.00 – 17.00

Sestdienās 10:00 - 14:00

Svētdienās 10:00 - 14:00 (15.maijs - 15.septembris)

Izstādes Sarkanajā pilī un Klētī aplūkojamas, tikai iegādājoties ieejas biļeti muzeja Oranžērijā, Pils ielā 3.

BIĻEŠU CENAS (viena izstāde/ekspozīcija):

Pieaugušie: 0,40 eiro

Skolēni: 0,20 eiro

Bērniem līdz skolas vecumam ieeja muzeja izstādēs ir bez maksas.

Ieeja muzeja izstādēs bez maksas: trešdienās pensionāriem (uzrādot apliecību); invalīdiem (uzrādot apliecību); Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību); bērniem un mācību iestāžu audzēkņiem ar īpašām vajadzībām; pasaules muzeju darbiniekiem (uzrādot ICOM karti).