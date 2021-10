Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs rīko virtuālo konkursu "Divi Jūliji"

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs aicina piedalīties virtuālajā konkursā "Divi Jūliji".

Konkurss “Divi Jūliji” notiks trīs daļās:

1. daļa – Jūlijs Madernieks (no 20.oktobra pulksten 12.00 līdz 2. novembra pulksten 12.00);

2. daļa – Jūlijs Straume (no 10. līdz 23. novembrim);

3.daļa – radošums un ekspozīcija “Divi Jūliji” (no 1. līdz 14. decembrim).

“Dalībniekiem būs iespēja saņemt veicināšanas balvas par katru konkursa daļu un konkursa noslēgumā, 15.decembrī, iegūt galveno balvu – kalendāru “Divi Jūliji” 2022.gadam,” saka Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja Iveta Petrovska.

Saite dalībai konkursā: https://ej.uz/i1oj

Konkursa apraksts muzeja mājaslapā: https://www.gulbenesmuzejs.lv/pasakumi/konkurss-divi-juliji-1-dala/