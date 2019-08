Gulbenes Sarkanajā pilī vēl var apskatīt interesantas izstādes

2. starptautiskā mākslas festivāla “Divi Jūliji. Straume” laikā Gulbenē Sarkanās pils telpās bija aplūkojamas dažādu darbu izstādes: mākslinieces Laimas Lupiķes tīmekļošanas tehnikā gatavoto dekoru izstāde “Par Aspaziju, Jāņu nakti un pasaulē skaistākajām ogām”, Jūlija Straumes iedvesmoto Gulbenes mākslas skolas audzēkņu un pedagogu darbu izstāde, Sandras Dikmanes fotogrāfiju izstāde “Straumē esot”, kā arī darbi, kas radīti starptautiskajā mākslas plenērā “Trīs dienas pirms”. Izstādes vēl iespējams apskatīt visu augustu.

Darbi, kuriem gribas pieskarties

Laimas Lupiķes dekoru izstādē galvenais akcents ir pīlādžogas un saules gaisma, kas simbolizē izstādes nosaukumā minētās pasaulē skaistākās ogas un Jāņu nakti. Apmeklētāji patiesi apbrīnoja izgatavotos dekorus tīmekļošanas tehnikā, daudzi izvēlējās pieiet darbiem ļoti tuvu, lai izprastu šo tehniku - kā darbi ir veidoti. Savukārt daži nenocietās un tomēr izvēlējās darbus sajust, ar pirkstu galiem viegli nobraucot gar kādu dekora detaļu. “Man tas liekas interesanti. Dekorus parasti tā neaptausta, bet tos darbus, kas ir kā šalles, audumi un tamlīdzīgi, parasti cilvēks izvēlas aptaustīt. Man arī bieži gribas aptaustīt - tas ir normāli,” atzīst izstādes autore L.Lupiķe.

Novadnieci Ramonu Ruņģi-Keišu no visām izstādēm visvairāk uzrunājuši tieši L.Lupiķes darbi, jo tie esot ļoti iedvesmojoši, skaisti un krāsaini. “Jā, bija vēlme darbus pataustīt, bet gribējās arī pakāpties kādu soli nost no darbiem, lai novērtētu tos no attāluma, jo skats mainās no tā, ko redz tuvumā un pāris soļu attālumā,” atklāja Ramona.

Māksliniecei pašai ļoti patīk izvēlētā tīmekļošanas tehnika. “Katram darbam ir savas grūtības, bet šajā tehnikā var brīvi rīkoties, nav jāskaita valdziņi vai kā tamlīdzīgi jāiekļaujas rūtiņās, darbs ir ļoti glezniecisks,” viņa saka.

Trīs dienas pirms

Starptautiskais mākslas plenērs šogad norisinājies vien īsu brīdi – trīs dienas jūlija sākumā, tieši pirms Jūlija Straumes 145. dzimšanas dienas. Gulbenes mākslas skolas direktore S.Dikmane atzīst, ka tas bija tikai īss brīdis, jo tik vien atļāva finansējums. “Līdz ar to mākslas plenērā piedalījās tikai daži mākslas skolas pedagogi un tika pieaicinātas divas ķīniešu mākslinieces, taču kopumā darbs ar mākslas plenēru ir attaisnojies,” stāsta S.Dikmane. Direktore lepojas ar skolas pedagogu darbiem, jo izdevās sapulcināt pedagogus gleznot brīvā dabā.

Izstādē bija izstādītas arī pašas mākslas skolas direktores fotogrāfijas, kuras radītas gan pirms pieciem un vēl vairāk gadiem, gan šīsvasaras mākslas plenērā. “Vēlējāmies izstādīt arī fotogrāfijas, kas stāsta par Jūlija Straumes 140. dzimšanas dienu, jo tas ir kā sākums šim festivālam,” atzīst S.Dikmane. Starp svētku viesiem bija ārzemnieki, arī no Gruzijas: “Daži atpazina vietas un lietas no Gruzijas un zināja stāstīt, vai tagad kaut kas ir mainījies, bija patīkami, ka cilvēki, apskatot fotogrāfijas, ir zinoši par konkrētajām vietām un var arī ko pastāstīt,” atklāja fotogrāfiju autore. S.Dikmanes radītie darbi, kas tapuši mākslas plenērā, bija fotogrāfijas, kas apvienotas ar datorgrafiku. Šie bija vieni no interesantākajiem darbiem tikai šīs apvienotās tehnikas dēļ vien. Starp apmeklētājiem bija jūtams arī neliels apmulsums par šādu fotogrāfijas un datorgrafikas apvienojumu. Taču šādi darbi liek izprast krāsu gammu, ko saskatām dabā, to arī atzīst pati autore. Fotogrāfijas ar datorgrafikām ir nosauktas par Gruzijas un Druvienas kodiem, attēlojot tajās konkrētās vietas dabas ainavas, kurām ir arī sava saistība ar Jūliju Straumi.

Sastaptie svētku viesi, kas ieradušies no Pierīgas, atzina, ka visvairāk ieinteresējuši tieši darbi no izstādes “Trīs dienas pirms”. “Patika gan klusā daba, gan gleznojumi. Darbi tik tiešām bija ļoti skaisti un dažādi!” atzina apmeklētāji.Tērcītes, no kurām varētu veidoties straume

Gulbenes mākslas skolas audzēkņu darbu izstādē bija darbi, kuros vērojami Jūlija Straumes raksti uz tapetēm, paklājos un grafikās audzēkņu interpretācijā. Starp aplūkojamajiem darbiem bija ne tikai zīmējumi pie sienas, bet arī flīzes, kuras bija apzīmētas pēc J.Straumes tapešu rakstiem.

“Izstādītie darbi ir no Gulbenes mākslas skolas metodiskā fonda, kur tie glabājas un veido audzēkņu darbu arhīvu jau gadiem, izvēlēti labākie audzēkņu darbi,” stāsta mākslas skolas direktore. Vairumam šajā izstādē izstādīto darbu ir vairāk par pieciem gadiem, daži ir pat vēl vecāki. Uz to norāda pie autoriem minētais vecums, kādā viņi šos darbus radījuši. Daži no darbu autoriem nebija ieradušies aplūkot izstādi, taču viennozīmīgi jūt pagodinājumu, ka tieši viņu darbs ir izvēlēts izstādei. “Es nemaz nezināju, ka viens no maniem eksāmena darbiem ir izstādīts izstādē,” atklāj Alise Smirnova.

“Pie šī temata tiešām ilgi strādājām. Tas, protams, nav viens vai divi gadi, jo īsā laikā neko nevar paveikt. Ir svarīgi bērniem dot saistošus uzdevumus, lai būtu maksimāla atdeve. Turklāt varējām dalīties ar citu mākslas skolu direktoriem, kas bija ieradušies uz festivālu,” saka S.Dikmane. Viņa atzīst, ka no ciemiņiem dzirdējusi daudz labu vārdu par izstādēm. Sevišķi atzinīgi izteikušies Sanktpēterburgas Štiglica mākslinieciski tehniskās akadēmijas pārstāvji, kas spēj novērtēt sākuma posmu mākslā – bērnu darbus.