Horoskopi 10. – 16. jūlijs

Auns ◆ Brīvdienās netraucēta atpūta vienatnē būs labākā izvēle, kā brīnišķīgi pavadīt laiku. Izkristalizēsies idejas par turpmākās profesionālās jomas virzieniem.

Vērsis ◆ Lielā pienākumu apziņa partnerattiecībās var radīt nemiera sajūtu dvēselē. Neparasta satikšanās ar kādu īpašu cilvēku iedvesmos jauniem mērķiem.

Dvīņi ◆ Ģimene šonedēļ prasīs papildu rūpes. Jaunas idejas var pārņemt prātu. Nedēļas vidū neparedzēti izdevumi mudinās izvērtēt prioritātes. Neiespringsti uz sīkumiem!

Vēzis ◆ Nedēļas nogalē ļaujoties pārsteigumu karuselim, gūsi priekpilnas emocijas. Uzmanības apliecinājumi ļaus sajusties mīlētam. Izvairies no domstarpībām!

Lauva ◆ Saviļņojošas sajūtas par kādu pasākumu. Harmoniskākas kļūs attiecības ar ģimeni. Nedēļas vidū izvairies no domstarpībām ar kolēģiem!

Jaunava ◆ Taps skaidra tālāko notikumu gaita. Pārsteidzīgu lēmumu pieņemšana darbavietā plānus pavirzīs uz priekšu krietni vien straujāk. Vairāk uzmanības velti pašsajūtai!

Svari ◆ Piedalīšanās kādā aizraujošā projektā būs finansiālu ieguvumu vērta. Pārpratumi ar tuviniekiem ļaus ievilkt elpu. Liekas emocijas radīs nesaprašanos ar kolēģiem.

Skorpions ◆ Brīvdienās var tik iegādātas lietas, kas nav vajadzīgas. Izvērtē katru vajadzību! Harmoniskākas kļūs attiecības ar mīļoto cilvēku. Tiks plānots kāds brauciens.

Strēlnieks ◆ Papildu peļņa šonedēļ ļaus iegādāties sen kārotu sadzīves lietu. Tiks apsvērta doma par atvaļinājuma braucienu. Darījumu attiecībās izvērtē rūpīgi katru soli!

Mežāzis ◆ Nedēļas nogalē prieku gūsi kādā saviesīgā pasākumā. Profesionālajā jomā jaunās prasmes tiks lietderīgi pielietotas. Vēsums partnerattiecībās mudinās izvērtēt rakstura īpašības.

Ūdensvīrs ◆ Brīvdienās palutini sevi ar jaunumu garderobē! Darbavietā neatsaki padomu kolēģim! Labas ziņas no priekšniecības puses būs saistītas ar tālāku braucienu.

Zivis ◆ Pievēršanās jaunam hobijam iekrāsos ikdienu. Gribēsies atvilkt elpu un piemirst par visām ikdienas rūpēm. Priecēs pozitīvais pavērsiens profesionālajā jomā.