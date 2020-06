Horoskopi 12. – 18. jūnijs

Auns ◆ Nedēļas nogale aizritēs priecīgā pasākumā. Tiks saņemta liela apkārtējo uzmanība. Nedēļas vidū patīkams notikums mudinās izdarīt nozīmīgu izvēli profesionālajā darbībā.

Vērsis ◆ Priekšplānā izvirzīsies jautājumi, kas ir saistīti ar dzīvesvietu un tās pārkārtošanu. Tiks saskatīti ienesīgāki peļņas avoti. Labas ziņas no darījuma partnera.

Dvīņi ◆ Brīvdienas tiks pavadītas aktīvā atpūtā tuvinieku lokā. Nedēļas vidū ķersies klāt iekavētiem darbiem. Jaunās zināšanas būs labs atspēriens profesionālajā darbībā.

Vēzis ◆ Manāmi uzlabosies finansiālā situācija. Darbavietā jauns piedāvājums ļaus izvērtēt esošo situāciju. Labākas kļūs attiecības ar mīļoto cilvēku.

Lauva ◆ Nedēļas nogalē var sanākt mazāk laika pavadīt mājās. Gandarījums darbavietā ļaus noticēt savām prasmēm. Tiks apsvērta doma par kādu braucienu.

Jaunava ◆ Brīvdienās prāts būs nodarbināts ar to, kā efektīvāk likt lietā savu enerģiju. Darbavietā veiksmīgi tiksi galā ar sarežģīto uzdevumu. Labas ziņas tiks saņemtas no ārvalstīm.

Svari ◆ Piedalīšanās kādā saviesīgā pasākumā sniegs labas peļņas iespējas. Liekot lietā savas prasmes, vari sagaidīt papilddarbu. Romantiskajās attiecībās sajutīsies laimīgs un novērtēts.

Skorpions ◆ Nedēļas nogalē nonāksi pie vērtīgām atziņām. Harmoniskākas attiecības ar mīļoto cilvēku ļaus piedzīvot neskaitāmus laimes mirkļus. Arī papildu peļņa radīs prieku.

Strēlnieks ◆ Brīvdienās tiks saskatītas iespējas iemācīties kaut ko noderīgu profesionālajai izaugsmei. Veiksmīgi tiks atrisināti jautājumi ar ārvalstīm. Sirdi priecēs tuvinieku atbalsts.

Mežāzis ◆ Gaidāmi patīkami pavērsieni darbavietā. Sarežģījušās attiecības ar dzīvesbiedru mēģini atrisināt mierīgi! Labas vēstis par gaidāmo pasākumu.

Ūdensvīrs ◆ Panākumi profesionālajā jomā dos spēku ideju virzīšanai. Nedēļas vidū veiksmīgs darījums biznesā. Domāsi par konsultēšanos ar augstākstāvošu personu.

Zivis ◆ Brīvdienās gūtā pieredze ļaus izsvērt, kā rīkoties tālāk. Būs gan atzinība, gan apkārtējo pozitīvs vērtējums. Priecīgus mirkļus sagādās mīļotais cilvēks.