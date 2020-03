Horoskopi 27.marts – 2. aprīlis

Auns ◆ Brīvdienās liels pozitīvisma lādiņš tiks gūts dabā. Attiecībās ar darījumu partneri panākumus gūsi, liekot lietā savas zināšanas. Apzinies to, ka nejaušību nav!

Vērsis ◆ Jauniegūtās vērtīgās zināšanas nāks tikai par labu tavā turpmākajā profesionālajā darbībā. Ieklausies līdzcilvēku padomos! Papildu peļņas iespējas tiks gūtas, satiekot kādu senu paziņu.

Dvīņi ◆ Ar lielu entuziasmu ķersies pie iepriekš iesākta projekta. Profesionālajā jomā apzināsies savu vērtību. Attiecībās ar mīļoto izvairies no neveikliem pārpratumiem!

Vēzis ◆ Brīvdienās vērtīgi tiks piedzīvots laiks ar pašiem tuvākajiem. Lielāka atbildība tiks prasīta profesionālajā jomā. Atceries, ka šaubas neļauj virzīties uz mērķi!

Lauva ◆ Manāmi pieaugošais pienākumu apjoms radīs interesi par pārmaiņām ierastajā vidē. Attiecībās ar darījumu partneri izvairies no domstarpībām!

Jaunava ◆ Pieaugs interese par veselīgāku dzīvesveidu. Darbavietā, pierādot profesionalitāti, spēsi pakāpties augstāk pa karjeras kāpnēm. Neiespringsti uz sīkām niansēm!

Svari ◆ Lai piepildītu ieceres darbavietā, var nākties pārkāpt pāri principiem. Papildu naudu gūsi, palīdzot senam paziņam. Brīnumainas izjūtas piedzīvosi kopā ar mīļoto cilvēku.

Skorpions ◆ Labas ziņas par gaidāmo biznesa darījumu. Īstie cilvēki īstajā laikā ļaus piepildīt kādu nozīmīgu sapni. Nedēļas vidū izglītojošas nodarbības būs ieguldījumu vērtas.

Strēlnieks ◆ Papildu peļņas iespējas ļaus palutināt sevi ar skaistumlietu garderobē. Profesionālajā jomā var nākties papildināt zināšanu klāstu, kas ļaus būt īpašākam.

Mežāzis ◆ Brīvdienās atpūta ļaus atvilkt elpu pēc darba nedēļas. Patīkams pārsteigums no tuva cilvēka. Attiecībās ar ģimeni izvērtē, cik daudz enerģijas esi gatavs ziedot pienākuma pēc!

Ūdensvīrs ◆ Zīmīgs pavērsiens darījumu attiecībās var pavērt plašākas finansiālās iespējas. Izvērtē katru biznesa piedāvājumu! Ciešākas kļūs attiecības ar mīļoto cilvēku. Ļaujies izaicinājumam!

Zivis ◆ Nedēļas nogalē jauns sajūtu vilnis ļaus piedzīvot jaunas atklāsmes. Partnerattiecībās sajutīsi, ka tev ir cilvēks, uz kuru vari paļauties vienmēr. Novērtē to!