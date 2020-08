Horoskopi: 28. augusts – 3. septembris

Auns ◆ Jauna sadarbība nāks kā nozīmīgs atspēriena punkts profesionālajā darbībā. Nedēļas vidū vērtīgs ieguvums tiks rasts kādā izglītojošā pasākumā.

Vērsis ◆ Brīvdienās pievēršanās kādam hobijam acīmredzami uzlabos gan pašsajūtu, gan motivēs nopietnāk pievērsties veselīgākam dzīvesveidam. Rūpīgāk ieklausies līdzcilvēku vēlmēs!

Dvīņi ◆ Nedēļas nogalē iepriecinās veiksmīgs tirdzniecisks darījums. Neparasta iepazīšanās izgaismos to, ko neesi pamanījis savā attiecību modelī. Rūpīgāk pārbaudi informāciju!

Vēzis ◆ Brīnišķīgs pasākums pašu tuvāko lokā. Nedēļas vidū labas ziņas no turpmākā darījumu partnera. Ieklausies intuīcijā un zināsi atbildi uz sev aktuālo jautājumu!

Lauva ◆ Vairāk uzmanības tiks veltīts finansiāla rakstura jautājumiem. Plānotie izdevumi var nebūt līdzsvarā ar gaidāmajiem ienākumiem. Nedēļas vidū var rasties daudzsološas idejas.

Jaunava ◆ Brīvdienās rūpīgāk izvērtē pirkumus! Patīkami pavērsieni darbavietā ļaus apzināties savas prasmes. Nepalaid garām izdevīgu sadarbības piedāvājumu!

Svari ◆ Izvērtējot visus “par” un “pret” saistībā ar plānoto pasākumu, taps skaidra turpmāko plānu gaita. Attiecībās ar mīļoto cilvēku ļaujies sajūtām - brīnumi notiek!

Skorpions ◆ Brīvdienas aizritēs kopā ar tuvu cilvēku. Tiks veltīts laiks arī pašsajūtas uzlabošanai. Tiks apsvērta doma par studiju uzsākšanu. Manāmi uzlabosies finansiālā situācija.

Strēlnieks ◆ Ar jaunu sparu pievērsīsies darbam. Tiks saņemta atzinība no augstākstāvošām personām. Nedēļas vidū izvairies no nepārbaudītas informācijas nodošanas tālāk!

Mežāzis ◆ Nedēļas nogalē jauna iepazīšanās mudinās nopietnāk pievērsties aktīvajai atpūtai. Partnerattiecībās veiksmīgi atrisināsies nesaskaņas un neveiklie pārpratumi.

Ūdensvīrs ◆ Tiks atgūts šķietami zaudētais. Pārmaiņas darbavietā nāks par labu, lai gan tam ir grūti noticēt. Papildu iespējas finansiālajā jomā. Apzinies savu vērtību!

Zivis ◆ Nedēļas nogalē piepildīts sapnis ļaus pacelties spārnos. Attiecībās ar mīļoto cilvēku apjautīsi savu nozīmīgumu. Darbavietā tiksi galā ar darbu apjomu. Paļaujies uz intuīciju!