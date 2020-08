Horoskopi: 7.–13.augusts

Auns ◆ Vairāk laika tiks veltīts kādam hobijam. Attiecībās ar mīļoto jūtīgāk uztversi aizrādījumus. Nedēļas vidū kāda negaidīta satikšanās ļaus izvērtēt prioritātes.

Vērsis ◆ Brīvdienas paskries nemanot. Tiks apsvērta doma par dzīvesvietas paplašināšanu. Priecēs ienākumi par veiksmīgi sākto projektu.

Dvīņi ◆ Aktuālāka kļūs vēlme doties kādā braucienā. Partnerattiecībās vairāk enerģijas tiks ieguldīts to kopšanā. Kāds kultūras pasākums nāks par labu.

Vēzis ◆ Patīkami pavērsieni darbavietā radīs iespēju pievērsties kādam projektam. Atzinība no apkārtējiem radīs stimulu censties ar vēl liekāku jaudu. Izvairies no mirkļa vājībām!

Lauva ◆ Nedēļas nogalē sajutīsies ievērības cienīgs. Īpašus pārsteigumus sagādās paši tuvākie. Darbavietā var nākties pieņemt nozīmīgu lēmumu, no kā būs atkarīga karjera.

Jaunava ◆ Aktuāli kļūs izglītības jautājumi. Tiks papildināts jau esošo zināšanu klāsts, kas būs lielisks instruments profesijā. Izvairies no nesaskaņām ar ģimeni!

Svari ◆ Gandarījums par paveikto radīs vēl lielāku pārliecību par sevi. Papildu ienākumi ļaus palutināt sevi ar vērtīgu pirkumu. Attiecībās ar mīļoto velti otram vairāk laika!

Skorpions ◆ Zīmes var sniegt atbildes uz aktuāliem jautājumiem, ja vien spēsi iztulkot šo simbolu valodu. Patīkami pavērsieni romantiskajās attiecībās mudinās spert nozīmīgu soli.

Strēlnieks ◆ Rūpīgāk tiks piedomāts, kā savu dzīvesveidu padarīt pilnvērtīgāku. Uzsākot jaunu mācību ciklu, saskatīsi papildu iespējas karjerā. Atvaļinājums sakārtos aktīvās domas.

Mežāzis ◆ Sīkas raizes var rasties saskarsmē ar tuviniekiem. Nedēļas vidū patīkams pavērsiens darījumu attiecībās mudinās pieņemt svarīgu lēmumu. Atļaujies palutināt sevi ar kaut ko sen kārotu!

Ūdensvīrs ◆ Brīvdienas tiks veltītas savu hobiju pilnveidei. Pavisam negaidīts piedāvājums no priekšniecības puses dos jaunas iespējas profesionālajā jomā.

Zivis ◆ Jauni pavērsieni romantiskajās attiecībās. Panākumi profesionālajā jomā ļaus peldēt pa straumi ar vēl augstāk paceltu spuru. Piepildītāka kļūs ikdiena.