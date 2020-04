Horoskops 1. – 7. maijs

Auns ◆ Brīvdienās patīkams pārsteigums no mīļotā cilvēka. Tiks izdarīta svarīga izvēle, kas strauji pavirzīs uz priekšu iestrēgušo situāciju darbavietā. Ieklausies rūpīgāk “skolotāja” padomos!

Vērsis ◆ Patīkamas ziņas par iepriekš izteiktu darba piedāvājumu. Izvērtē katru izdevīgu darījumu! Attiecībās ar līdzcilvēkiem saglabā vēsu prātu un izvairies no kašķiem!

Dvīņi ◆ Nedēļas nogalē vairāk laika velti telpas labiekārtošanai! Darbavietā pārmaiņas mudinās palūkoties uz situāciju no cita skatpunkta. Atļaujies sevi palutināt!

Vēzis ◆ Manāmi uzlabojumi finansiālajā jomā mudinās ieguldīt kādā ienesīgā darījumā. Partnerattiecībās, izvēloties vislabāko kopā būšanas veidu, padarīsi tās harmoniskākas.

Lauva ◆ Brīvdienās attiecībās ar ģimenes locekļiem izvairies no nesaskaņām! Palutini sevi ar jaunu aksesuāru garderobē! Pārmaiņas profesionālajā jomā nāks par labu.

Jaunava ◆ Nedēļas nogalē sadarbības piedāvājums būs labu ienākumu vērts. Tiks apsvērta doma par veselību spēcinošu procedūru. Veiksmīgi tiksi galā ar uzdotajiem pienākumiem.

Svari ◆ Sparīga apņemšanās profesionālajā jomā mudinās virzīties uz panākumiem. Mīļotais cilvēks ļaus sajusties īpaši atbalstītam. Prātu jauks domas saistībā ar finansēm.

Skorpions ◆ Labs biznesa darījums radīs iedvesmu turpmākajiem projektiem. Ieklausies savā intuīcijā! Harmoniskākas kļūs attiecības ar ģimeni. Velti otram vairāk laika!

Strēlnieks ◆ Brīvdienās gaida ienesīgs darījums. Darbavietā tiks izvērtēts, vai ieguldītie resursi sniedz vēlamo rezultātu. Pozitīvi pavērsieni privātajā dzīvē mudinās pieņemt nozīmīgu lēmumu.

Mežāzis ◆ Aktuāli var kļūt nekustamā īpašuma jautājumi. Izvērtē katru finansiālu darījumu! Priecīgi notikumi romantiskajās attiecībās ļaus sajusties harmoniski.

Ūdensvīrs ◆ Nedēļas nogalē labas vēstis par nozīmīgu projektu. Darījumu attiecībās esi vērīgs uz niansēm dokumentos! Romantiskajās attiecībās iemājos harmonija.

Zivis ◆ Panākumi darbavietā ļaus paspodrināt košās “zvīņas”. Manāmi uzlabosies finansiālā situācija. Attiecībās ar mīļoto cilvēku sajutīsi, cik tuvs viņš ir. Novērtē to!