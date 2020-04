Horoskops (10.-16.aprīlis)

Auns ◆ Jaunas iespējas tiks saskatītas darbavietā. Ļaušanās jaunam izaicinājumam būs ieguldījumu vērta. Nedēļas vidū patīkamu pārsteigumu sagādās kāds nozīmīgs cilvēks.

Vērsis ◆ Brīvdienās priecīgas ziņas no ārvalstu radiniekiem. Darbavietā ķersies klāt jaunajiem pienākumiem. Attiecībās ar darījumu partneri esi vērīgs attiecībā uz finansēm.

Dvīņi ◆ Darbavietā spēsi kalnus gāzt. Jaunapgūtās prasmes būs lielisks instruments. Nedēļas vidū veiksmīgi noslēgta sadarbība pavērs plašākas iespējas biznesā un finansēs.

Vēzis ◆ Prieks par izdevušos projektu ļaus atvilkt elpu no saspringtās darba nedēļas. Attiecībās ar mīļoto cilvēku vairāk laika velti kopā būšanai! Izvairies no nesaskaņām ar ģimenes locekļiem!

Lauva ◆ Darbavietā var būt neveikla situācija saistībā ar kādu kolēģi. Esi vērīgs, pirms izpaud kādu informāciju! Radīsies stimuls ķerties klāt dzīves telpas pilnveidei.

Jaunava ◆ Brīvdienās priecāsies, satiekot sen neredzētus radiniekus. Darbavietā katrs sīkums būs ļoti nozīmīgs. Velti laiku veselību uzlabojošām procedūrām un fiziskām aktivitātēm!

Svari ◆ Nedēļas nogalē, cītīgi strādājot pie iesāktā projekta, ātri vien sasniegsi vēlamo rezultātu. Attiecībās ar mīļoto cilvēku tiks piedzīvotas jaunas atklāsmes. Profesionālajā jomā esi pacietīgs!

Skorpions ◆ Brīvdienās rūpīgi plānotie izdevumi pasargās no pārmaksāšanas. Darījumu attiecībās visas nepilnības tiks atrisinātas. Romantiskajās attiecībās patīkamu pārsteigumu netrūks.

Strēlnieks ◆ Nedēļas nogalē brīnišķīgs laiks kopā ar pašiem tuvākajiem. Jaunas vēsmas darbavietā ļaus izvērtēt esošo situāciju no cita skatpunkta. Palutini sevi ar kādu jaunumu garderobē!

Mežāzis ◆ Neatsakot palīdzību draugam, palīdzēsi vairāk, nekā domā. Attiecībās ar līdzcilvēkiem ļaujies aizraujošiem piedzīvojumiem! Priecēs neparasts pārsteigums, saistīts ar peļņas iespējām.

Ūdensvīrs ◆ Brīvdienās patīkams laiks ģimenes lokā. Darbavietā tiks saņemta uzslava no priekšniecības. Tiks gūta papildu nauda.

Zivis ◆ Vairāk laika velti fiziskām aktivitātēm! Profesionālajā jomā viss ies tikai uz augšu. Romantiskajās attiecībās laiks pāriet nākamajā attiecību fāzē.