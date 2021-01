Auns ◆ Zīmīgs pavērsiens radošajā darbībā ļaus parādīt savus talantus. Darbavietā rūpīgāk pārbaudi informāciju, kas var izmainīt darba plānus! Viss vienmēr notiek uz labu!

Vērsis ◆ Vērtīgi pavadīts laiks kopā ar pašiem tuvākajiem. Labas ziņas no ārvalstu darījumu partneriem. Jaunais biznesa projekts uzņems aizvien jaudīgākus apgriezienus.

Dvīņi ◆ Nozīmīgas sarunas nedēļas sākumā ļaus paraudzīties uz aktuālo situāciju no cita skatpunkta. Finansiāli tēriņi var pārsniegt plānoto izdevumu apjomu, tāpēc iepērcies prātīgi!

Vēzis ◆ Nedēļas nogalē papildu darbiņš būs lielisks veids, kā izlīdzināt finanšu robus. Īpaša dāvana no mīļotā cilvēka radīs prieku. Ļaujies piedzīvojumam!

Lauva ◆ Profesionālajā jomā tiks sasniegts iecerētais mērķis. Patīkamas vēstis tiks saņemtas saistībā ar jauno projektu. Apzinies savu vērtību!

Jaunava ◆ Nedēļas nogalē domāsi par kādu biznesa projektu. Izvērtētie plusi un mīnusi ļaus straujāk virzīties pretim panākumiem. Partnerattiecībās izvairies no pārmetumiem!

Svari ◆ Skaidrība profesionālajā jomā radīs drošību. Darījumu attiecībās neskrien notikumiem pa priekšu un ļauj, lai viss rit savu gaitu! Tiks atgūts šķietami zaudētais.

Skorpions ◆ Harmoniskākas romantiskās attiecības ļaus piedzīvot vēl nebijušas izjūtas. Darbavietā atzinīgi tiks novērtētas tavas prasmes. Manāmi uzlabosies finansiālā situācija.

Strēlnieks ◆ Brīvdienās ziemas piedzīvojumi radīs nepieciešamās sajūtas. Darbavietā spēsi atrisināt sarežģījušos situāciju. Paraugies uz visu pozitīvāk!

Mežāzis ◆ Darbavietā var nākties pildīt papildu pienākumus. Sarežģījušās attiecības ar kolēģiem radīs neveselīgu atmosfēru darbā. Esi pacietīgs un viss atrisināsies!

Ūdensvīrs ◆ Nedēļas nogalē domubiedru kompānijā radīsies jauni biznesa plāni. Nepalaid garām ienesīgu darba piedāvājumu! Attiecībās ar līdzcilvēkiem esi iejūtīgāks!

Zivis ◆ Pievēršanās piemirstam hobijam to izcels vēl košāk. Arī profesionālajā jomā izaicinājumu netrūks. Tavu prasmju pielietojums tiks atzinīgi novērtēts materiāli.