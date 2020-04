Horoskops 17. – 23. aprīlis

Auns ◆ Pozitīvu sajūtu pārņemts, metīsies klāt pie mājas darbiem. Tiks apsvērta doma par dzīves telpas pilnveidi. Attiecībās ar līdzcilvēkiem izvairies no sīkiem kašķiem!

Vērsis ◆ Patīkami pavērsieni darbavietā. Nedēļas vidū vērtīgs pirkums iepriecinās ar tā praktisko lietderību. Pozitīvu pārsteigumu sagādās kāds tuvs draugs.

Dvīņi ◆ Neveikli pārpratumi komunikācijā ļaus pasmaidīt par sevi. Jaunās zināšanas pavērs jaunu ceļu profesionālajā darbībā. Paļaujies tikai uz sevi! Iepriecini sevi ar kādu pirkumu!

Vēzis ◆ Brīvdienās veiksmīgi tiksi galā ar darbiem, kuri ir sakrājušies. Svarīgas ziņas saistībā ar gaidāmo projektu. Komunicējot ar kolēģiem, pievērs uzmanību informācijai!

Lauva ◆ Gandarījums par paveikto būs lielāks nekā finansiālais ieguvums. Attiecībās ar ģimenes locekļiem izvairies no sīkām nesaskaņām! Tiks apsvērta doma par jaunu hobiju.

Jaunava ◆ Brīvdienās domāsi par dzīves telpas pilnveidi. Iegūtās zināšanas būs brīnišķīgs pavediens turpmākajā profesionālajā darbībā. Uzlabosies attiecības ar ģimeni.

Svari ◆ Izvērtējot pieredzi, vērtīgāki kļūs turpmākas darbības rezultāti. Attiecībās ar mīļoto cilvēku esi iejūtīgāks! Velti laiku darbiem, kuri kādu laiku tika atlikti malā!

Skorpions ◆ Brīvdienās var tikt izvērtēta iespēja doties kādā piedzīvojumā. Tiks atrasts laiks hobija pilnveidei. Patīkamas ziņas saistībā ar jauniem darba piedāvājumiem. Velti laiku sev!

Strēlnieks ◆ Labs padoms no nozīmīga cilvēka ļaus sasniegt vēlamo rezultātu. Vairāk uzmanības velti sadzīviska rakstura jautājumiem! Paraugies uz aktuālo situāciju no gaišās puses!

Mežāzis ◆ Brīvdienas aizritēs tuvāko lokā. Jaunas zināšanas nāks par labu personības izaugsmei. Nedēļas vidū izvairies no pārpratumiem darbavietā!

Ūdensvīrs ◆ Panākumi intelektuālajā darbībā mudinās pievērsties jaunam projektam. Attiecībās ar līdzcilvēkiem neuzņemies pienākumus, kas nav pa spēkam! Priecēs papildu nauda.

Zivis ◆ Jaunas atklāsmes par aktuālo situāciju ļaus samierināties ar to, kas ir. Vērtīgs laiks kopā ar mīļoto cilvēku. Apziņa, ka esi īstajā vietā, dos lielāku stimulu darbā.