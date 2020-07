Horoskops 17. – 23. jūlijs

Auns ◆ Nedēļas nogalē neparedzēti tēriņi var radīt robu makā. Darbavietā piedāvās pieredzes apmaiņas braucienu. Iespringstot par partnerattiecībām, sarežģīsi situāciju vēl vairāk.

Vērsis ◆ Vērā ņemams pavērsiens profesionālajā jomā ļaus paraudzīties uz notikumiem no cita skatpunkta. Attiecībās ar līdzcilvēkiem saglabā vēsu prātu un nepievērs uzmanību sīkumiem!

Dvīņi ◆ Priecīgas vēstis saistībā ar kādu darījumu. Ienākumi iepriecinās. Tiks piepildīta kāda no materiālajām vēlmēm, kas būs lietderīga gan pašam, gan tuviniekiem.

Vēzis ◆ Brīvdienās būs kāds priecīgs notikums. Tiks iepazīti jauni paziņas, kuri būs nozīmīgi nākotnē. Lai izvairītos no kašķiem partnerattiecībās, ieklausies otra vēlmēs!

Lauva ◆ Panākumi profesionālajā jomā ļaus atslābt uz kādu brīdi un izbaudīt sasniegumu rezultātu. Vairāk laika velti ģimenei! Ieplānojiet kādu kopīgu braucienu tuvāko lokā!

Jaunava ◆ Nedēļas nogalē, atbrīvojoties no nederīgā, izjutīsi vieglumu. Attiecībās ar līdzcilvēkiem ļauj situācijai ritēt savu gaitu. Romantiskajās attiecībās necepies par niekiem!

Svari ◆ Skaidrība partnerattiecībās ļaus sajusties mierīgākam. Tiks atrisināta aktuālā situācija. Darbavietā izvairies no domstarpībām ar kolēģiem! Patiesu draugu nekad nevar būt daudz.

Skorpions ◆ Plānotais projekts izdosies lieliski. Ieguldītie līdzekļi atmaksāsies ar uzviju. Attiecībās ar ģimenes locekļiem izrunā visus neskaidros jautājumus!

Strēlnieks ◆ Kāda neplānota satikšanās var mainīt līdzšinējos plānus. Nedēļas vidū patīkamu pārsteigumu sagādās tuvs draugs. Romantiskajās attiecībās ļauj visam plūst savu gaitu!

Mežāzis ◆ Notikumi privātajā dzīvē ļaus noticēt, ka viss notiek uz labu. Attiecībās ar mīļoto cilvēku saņemsi tik daudz uzmanības un gādības, ka pietiks arī turpmākajām nedēļām.

Ūdensvīrs ◆ Domubiedru komplimenti ļaus sajusties vēl īpašākam profesionālajā jomā. Attiecībās ar mīļoto cilvēku vairāk laika velti kopā būšanai!

Zivis ◆ Brīvdienās, liekot lietā plašo zināšanu klāstu, saņemsi atzinību. Manāmi uzlabosies finansiālā situācija. Partnerattiecībās iestāsies patīkams miers un skaidrība.