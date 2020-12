Horoskops: 18. – 24. decembris

Auns ◆ Priecīgi brīži darbavietā. Jauns piedāvājums būs kā starts kaut kam nebijušam. Attiecībās ar līdzcilvēkiem izvairies no asākas vārdu apmaiņas! Neļaujies provokācijām!

Vērsis ◆ Labas vēstis saistībā ar kādu apstājušos darījumu. Darbavietā vērtīgs apbalvojums. Kāds negaidīts pavērsiens partnerattiecībās radikāli izmanīs tavu attieksmi.

Dvīņi ◆ Ar pozitīvu dzirksti ķersies klāt iekavētiem darbiem. Ieklausoties tuvu cilvēku padomos, spēsi pieņemt vislabāko lēmumu. Atceries, ka brīnumi notiek!

Vēzis ◆ Brīvdienās ģimeniskā atmosfērā radīsi svētku noskaņu visapkārt. Sparīga gatavošanās kādam notikumam patērēs ne mazums resursu. Ļaujies sajūtām!

Lauva ◆ Ar vērienīgu izlēcienu spēsi parādīt savas prasmes. Nedēļas vidū kārdinājums iegādāties kaut ko tagad un tūlīt var radīt vilšanās sajūtu. Esi vērīgs!

Jaunava ◆ Harmonija dvēselē ļaus ritēt notikumiem savu gaitu. Izvērtējot visus “par” un “pret”, izdarīsi pareizo izvēli saistībā ar piedāvājumu. Pievērs uzmanību iepirkumu sarakstam!

Svari ◆ Nedēļas nogalē patīkami kopā būšanas mirkļi kopā ar mīļoto cilvēku. Finansiāli tēriņi var būt lielāki, nekā plānots. Darbavietā tiks atrisinātas visas līdzšinējās neskaidrības.

Skorpions ◆ Pievēršanās kādam hobijam var kļūt par ikdienas sastāvdaļu. Papildu nauda par iesaistīšanos radošā projektā. Harmoniskākas kļūs attiecības ar tuviniekiem.

Strēlnieks ◆ Patīkams pavērsiens romantiskajās attiecībās izkliedēs visas šaubas un neskaidrības. Tiks saņemts izdevīgs piedāvājums, tāpēc nepalaid to garām!

Mežāzis ◆ Nedēļas nogalē vērtīgas atziņas saistībā ar aktuālo situāciju ģimenē. Izvairies no nesaskaņām tuvinieku vidū! Darbavietā atzinīgi tiks novērtēti tavi pūliņi.

Ūdensvīrs ◆ Aizraušanās ar kādu ideju būs tik spēcīga, ka vari palaist garām daudz svarīgākas lietas. Manāmi uzlabosies finansiālā situācija. Palutini sevi ar kādu dāvanu!

Zivis ◆ Brīvdienās tiks pieņemts lēmums, par kuru tika daudz domāts. Profesionālajā jomā jauns uzrāviens pavērs plašākus apvāršņus. Ļaujies notikumu virpulim!