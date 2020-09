Horoskops 18. – 24. septembris

Auns ◆ Brīvdienās, prātīgi rīkojoties ar finansēm, iepriecināsi sevi ar izdevīgu pirkumu. Darījumu attiecībās var nākties iet uz kompromisu, lai plāns noritētu veiksmīgi.

Vērsis ◆ Apjomīgāks kļūs veicamo darbu klāsts. Ar mērķtiecīgu neatlaidību panāksi sev vēlamo rezultātu. Romantiskajās attiecībās ienāks jaunas krāsu nianses. Ļaujies sajūtām!

Dvīņi ◆ Nedēļas nogalē neparastā piedzīvojumā tiks pavērtas plašākas iespējas hobiju spektrā. Kāds nozīmīgs notikums radīs gan gandarījumu, gan arī mudinās noticēt sev.

Vēzis ◆ Izglītojošs pasākums sniegs vērtīgu pieredzi pašizaugsmei. Vairāk uzmanības velti ģimenei! Nedēļas vidū attiecībās ar līdzcilvēkiem izvairies no kreņķiem!

Lauva ◆ Brīvdienās saviesīgā pasākumā var nākties būt pacietīgam. Samērā daudz tiks domāts par sev aktuāliem jautājumiem un meklētas atbildes. Notici intuīcijai!

Jaunava ◆ Nedēļas nogalē priecēs izdevies pasākums. Satikti senāki draugi uzjundīs patīkamas atmiņas. Darbavietā ļaujies pārmaiņām - pastāvēs tas, kas mainīsies!

Svari ◆ Nāksies izvēlēties par dalību kultūras pasākumā. Darbavietā tiksi pie jaunām privilēģijām. Sarežģījušās attiecības ar līdzcilvēkiem atrisināsies veiksmīgi.

Skorpions ◆ Nedēļas nogalē aktuāli kļūs finanšu jautājumi. Partnerattiecībās, pirms izvirzi pretenzijas, izvērtē, vai tiešām to vajag darīt, jo izlietu ūdeni vairs nesasmelsi!

Strēlnieks ◆ Ar jaunu dzirksti pievērsīsies personīgajai izaugsmei. Nedēļas vidū priecīgas ziņas no potenciālā sadarbības partnera. Manāmi uzlabosies finansiālā situācija. Notici brīnumiem!

Mežāzis ◆ Brīnišķīgas sajūtas elpu aizraujošā pasākumā. Papildu finansiālas iespējas pēc veiksmīgi noslēgta biznesa darījuma. Attiecībās ar līdzcilvēkiem izvairies no konfliktiem!

Ūdensvīrs ◆ Nedēļas nogalē būsi uzmanības centrā. Patīkami pārsteigs interesants piedāvājums no priekšniecības, kas var pavērt jaunu iespēju ceļu. Ļaujies!

Zivis ◆ Ar spēku pieplūdumu un priekpilnu vēlmi darboties gūsi laurus radošajā darbībā. Neprasi no mīļotā cilvēka to, ko nevar sagaidīt. Rūpīgi izvērtē situāciju!