Horoskops 2.- 8. oktobris

Auns ◆ Brīvdienās jaunas atklāsmes un dziļāku izpratni par turpmāko profesionālo darbību gūsi vērtīgā seminārā. Attiecībās ar līdzcilvēkiem saglabā mieru!

Vērsis ◆ Pavisam negaidīts pavērsiens kādā no biznesa projektiem mudinās izvērtēt katru potenciālo sadarbības partneri. Labas ziņas no ārvalstīm. Paļaujies tikai uz sevi!

Dvīņi ◆ Nedēļas nogalē jaukus mirkļus piedzīvosi atpūtas braucienā kopā ar ģimeni. Vērtīgs ieguvums ļaus pilnveidot kādu no hobijiem. Darbavietā veiksmīgi tiksi galā ar sarežģīto situāciju.

Vēzis ◆ Sakārtosies finansiāla rakstura jautājumi, kā arī gūsi papildu ienākumus veiksmīgā darījumā. Attiecībās ar līdzcilvēkiem apdomā labi, pirms atklāj kādu noslēpumu!

Lauva ◆ Brīnišķīgs piedzīvojums labāko draugu kompānijā ļaus atpūsties no ikdienas. Veiksmīgs biznesa darījums dos gandarījumu. Darbavietā izvairies no konfliktsituācijām!

Jaunava ◆ Nedēļas nogalē tiks izmēģinātas jaunas prasmes kulinārijā - rezultāts patīkami pārsteigs. Darbavietā atzinība no augstākstāvošo puses motivēs vēl vairāk censties.

Svari ◆ Attiecībās ar dzīvesbiedru nebūs viegli rast kompromisu sarežģītā situācijā. Var rasties pārpratumi komunikācijā. Atļaujies palutināt sevi ar kādu aksesuāru garderobē!

Skorpions ◆ Prātā nāks doma par jaunu mācību uzsākšanu. Partnerattiecībās ļaušanās izaicinājumam var dārgi maksāt. Ieklausies savā intuīcijā un zināsi atbildi!

Strēlnieks ◆ Nedēļas nogalē prieku sagādās kultūras pasākums. Jaunas vēsmas ienāks partnerattiecībās. Darbavietā nopietni tiks apsvērts doties pieredzes apmaiņas braucienā.

Mežāzis ◆ Panākumi profesionālajā darbībā ļaus apzināties savu vērtību. Sadzīviski dramatiskas situācijas ģimenes lokā tiks šķetinātas katru dienu. Izvērtē rūpīgāk to, kur šķied enerģiju!

Ūdensvīrs ◆ Patīkamas vēstis no priekšniecības. Pavērsies plašākas iespējas profesionālajā darbībā. Priecēs negaidīti papildu ienākumi. Vairāk laika velti mīļotajam cilvēkam!

Zivis ◆ Veltot brīvo laiku sevis pilnveidei profesionālajā jomā, rezultāti būs daudz ātrāk, nekā tu domā. Iesaistīšanas radošā projektā uzlabos finansiālo situāciju.