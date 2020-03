Horoskops 20. – 26. marts

Auns ◆ Papildu iespējas darbavietā. Manīsies ierastā dienaskārtība, kā arī veiksmīgi tiksi galā ar jaunajiem pienākumiem. Romantiskajās attiecībās sajutīsies mīlēts.

Vērsis ◆ Labs notikums ļaus straujākiem soļiem pavirzīties mērķa virzienā. Darbavietā atzinīgi tiks novērtēts augstais meistarības līmenis. Paraugies uz aktuālo situāciju no cita skatpunkta!

Dvīņi ◆ Vērtīgas zināšanas būs kā jauns atspēriens karjerā. Attiecībās ar līdzcilvēkiem var sanākt neveikli pārpratumi, domā, ko runā, un rūpīgāk pārbaudi saņemto informāciju!

Vēzis ◆ Brīvdienās spēsi radīt mīļu gaisotni mājās. Līdzcilvēku atbalsts būs vērienīgs enerģijas lādiņš visai nedēļai. Partnerattiecībās jaunās vēsmas stiprinās esošo savienību.

Lauva ◆ Apvainošanās par nebūtiskiem sīkumiem var radīt dramatiskas situācijas darbavietā. Finansiāls ieguvums no kāda iepriekš uzsākta projekta tevi iepriecinās.

Jaunava ◆ Brīvdienās vērtīgi piedzīvots laiks kopā ar tuviniekiem radīs laimes izjūtu. Darbavietā papildu pienākumi ļaus sajusties daudz nozīmīgākam.

Svari ◆ Aktīvāka pievēršanās kādam hobijam padarīs ikdienu krāšņāku. Darbavietā var nākties meklēt risinājumus, kā noturēties esošajā pozīcijā. Liec lietā intuīciju!

Skorpions ◆ Darbavietā tikai no paša būs atkarīgs, kāds būs turpmākais pavērsiens aktuālajā situācijā. Partnerattiecībās ieklausies savās sajūtās, lai attiecības iemantotu jaunu statusu!

Strēlnieks ◆ Nedēļas nogalē aktuāli var kļūt nekustamā īpašuma jautājumi. Zīmīgs pavērsiens darījumu attiecībās radīs vielu pārdomām. Tiks apsvērta doma papildināt zināšanu klāstu.

Mežāzis ◆ Ļaušanās brīvdienu valdzinājumam sniegs tās sajūtas, kas ir tik ļoti nepieciešamas. Profesionālajā jomā veiksmīgi tiksi galā ar sarežģīto uzdevumu. Notici savām prasmēm!

Ūdensvīrs ◆ Brīvdienās čakli strādāsi, paveicot vairāk, nekā tika plānots. Samezglojumus partnerattiecībās spēsi atšķetināt paša spēkiem. Darbavietā nāksies apgūt jaunas virtuālās prasmes.

Zivis ◆ Iedziļināšanās sevī, ļaus apjaust dzīves prioritātes. Profesionālajā jomā nāksies papildināt zināšanu bāzi. Attiecībās ar mīļoto cilvēku apjautīsi jaunas izjūtas.