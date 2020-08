Horoskops 21. – 27. augusts

Auns ◆ Būšana uzmanības centrā var nedaudz nogurdināt. Neatsaki palīdzību draugam, kurš ir nonācis neapskaužamā situācijā. Vairāk enerģijas tiks veltīts tam, lai gūtu stabilāku materiālo situāciju.

Vērsis ◆ Brīvdienās apmeklējot pasākumu, tiks rastas atbildes uz sasāpējušiem jautājumiem. Uzjundītās pagātnes atmiņas var traucēt ikdienas darbos. Raizes var sagādāt kāds no tuviniekiem.

Dvīņi ◆ Vilšanās devu var sagādāt cilvēki, kuriem esat uzticējies pilnībā. Pārmaiņas vērtību sistēmā mudinās rīkoties sev neraksturīgi. Brīnišķīga satikšanās mudinās pievērsties kādam projektam.

Vēzis ◆ Tiekšanās pēc neiespējamā ļaus saprast, ka patiesībā tas nemaz nav vajadzīgs. Veiksmīgs darījums ļaus piepildīt kādu no materiālajām vēlmēm.

Lauva ◆ Vēlme pabūt vienatnē un sakārtot savas domas izvirzīsies priekšplānā. Attiecībās ar ģimenes locekļiem izvairies no otru aizskarošām piezīmēm.

Jaunava ◆ Jaunus spēkus gūsi, piedaloties kādā pasākumā. Prātu nodarbinās domas par izmaiņām darba vietā. Centies būt pirmais, kurš nogludina visas nesaskaņas.

Svari ◆ Partnerattiecībās uzvilktā gaisotne izkristalizēs to, ko patiesi tu vēlies. Attiecībās ar kolēģiem var rasties pārpratumi. Gandarījuma sajūta tiks gūta, paveicot kādu projektu.

Skorpions ◆ Ražīgs laiks darba vietā ļaus paveikt plānoto. Darba devējs var uzdot papildu pienākumus, ar kuriem veiksmīgi tiksi galā. Attiecībās ar mīļoto cilvēku valdīs savstarpēja cieņa.

Strēlnieks ◆ Prātu nodarbinās ar izglītību saistītie jautājumi. Darba vietā tiks gūta atzinība par ieguldītajām pūlēm aktuālās situācijas atrisināšanā. Gaidāmi papildu ienākumi.

Mežāzis ◆ Aktuāli kļūs ar dzīves vietu saistītie jautājumi. Spēcīgāka kļūs vēlme mainīt ierasto ikdienas ritējumu. Izvairies no domstarpībām ar kolēģiem.

Ūdensvīrs ◆ Tiks ieviesta skaidrība jautājumos, kas saistīti ar turpmāko profesionālo darbību. Nostabilizēsies finansiālā situācija. Ar mīļoto cilvēku var nākties risināt kādus pagātnes jautājumus.

Zivis ◆ Vairāk laika un enerģijas tiks veltīts sev. Tiks izdarīta nozīmīga izvēle partnerattiecību jautājumā. Darba vietā veiksmīgi tiksi galā ar saviem jaunajiem pienākumiem.