Horoskops: 22.-28.maijs

Auns ◆ Nedēļas nogalē pacilājošas izjūtas kādā interesantā piedzīvojumā. Labas ziņas par projektu. Darbavietā nāksies izvērtēt prioritātes un rūpīgāk plānot laiku.

Vērsis ◆ Veiksmīgs darījums biznesā radīs azartu paplašināt darbības jomu. Lai iegūtu mieru partnerattiecībās, velti laiku kopīgām aktivitātēm! Palutiniet viens otru!

Dvīņi ◆ Brīvdienās spēsi paveikt daudz vairāk, nekā esi ieplānojis. Prieka sajūta pavadīs ik uz soļa. Darbavietā rūpīgāk izvērtē potenciālos sadarbības partnerus! Izvairies no tēriņiem!

Vēzis ◆ Pavērsieni profesionālajā jomā mudinās pieņemt kādu nozīmīgu lēmumu. Attiecībās ar ģimenes locekļiem izvairies no domstarpībām! Labas ziņas no ārvalstu radiniekiem.

Lauva ◆ Veiksmīgi tiks nogludināti asumi partnerattiecībās. Tiks rasts veids, kā iesākto projektu attīstīt. Nedēļas vidū var rasties neplānoti izdevumi, tāpēc plāno tos rūpīgāk!

Jaunava ◆ Nedēļas nogalē, pievēršoties aktīvākam dzīvesveidam, uzlabosies pašsajūta. Var saņemt izdevīgu piedāvājumu. Attiecībās ar ģimenes locekļiem ieklausies viņu viedokļos!

Svari ◆ Profesionālajā jomā var saskarties ar sarežģītām situācijām finanšu jomā. Romantiskajās attiecībās izvairies no greizsirdības! Patīkamu pārsteigumu sagādās kāds tuvs draugs.

Skorpions ◆ Raizes par aktuālo situāciju darbavietā būs veltīgas. Tiks saskatītas papildu iespējas, kā pierādīt prasmes vislabākajā veidā. Gandarījumu gūsi tematiskā pasākumā kopā ar draugiem.

Strēlnieks ◆ Uzlabojoties finansiālajai situācijai, radīsies jauni projekti. Harmoniskākas kļūs attiecības ar mīļoto cilvēku. Patīkama satikšanās nedēļas vidū ļaus apjaust patiesās vērtības.

Mežāzis ◆ Iesaistīšanās jaunās aktivitātēs piepildīs ikdienu ar dažādām situācijām. Neplānoti finansiāli tēriņi var radīt robu bankas kontā. Paļaujies tikai uz sevi!

Ūdensvīrs ◆ Brīvdienās papildu peļņas iespējas, liekot lietā savu talantu. Izvairies no strīdiem! Panākumi profesionālajā jomā ļaus priecāties par sasniegto.

Zivis ◆ Nedēļas nogalē dalīšanās ar zināšanām būs materiāli atlīdzināta. Attiecībās ar mīļoto cilvēku esi pacietīgāks! Viss labais notiek tad, kad vismazāk to gaidi!