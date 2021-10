Horoskops 22. – 28. oktobris

Auns ◆ Jaukiem notikumiem piepildītas brīvdienas ļaus priecāties par iegūtajām vērtībām. Attiecībās ar līdzcilvēkiem centies saglabāt vēsu prātu un izvairies un skaļākām vārdu apmaiņām.



Vērsis ◆ Darba vietā var nākties saskarties ar sarežģītu situāciju, kā rezultātā tiks pieņemts nozīmīgs lēmums. Rūpīgāk tiks piedomāts pie sava turpmākā karjeras virziena pilnveidošanas.



Dvīņi ◆ Brīvdienās saņemtais piedāvājums ļaus izvērtēt savas prioritātes. Vairāk laika tiks veltīts izglītojošām nodarbībām un sevis pilnveidošanai. Atļaujies sevi palutināt ar kāju jauku pirkumu.



Vēzis ◆ Zīmīgi pavērsieni tavā profesionālajā jomā ļaus pacelties augstāk pa karjeras kāpnēm. Manāmi uzlabosies finansiālā situācija, kas radīs lielāku drošības un stabilitātes izjūtu. Notici savām prasmēm!

Lauva ◆ Labas ziņas tiks saņemtas no sadarbības partnera. Tavas idejas tiks atbalstītas un pavirzītas straujākiem soļiem un priekšu. Nedēļas vidū izvairies no nesaskaņām ar kādu no ģimenes locekļiem.



Jaunava ◆ Brīvdienās gūtās emocijas kāda pasākuma laikā sniegs lādiņu visai turpmākai nedēļai. Darba vietā veiksmīgi tiksi gala ar sarežģīto uzdevumu. Tiks apsvērta doma uzsākt mācības.

Svari ◆ Domas par kādu tālāku atvaļinājuma braucienu var kļūt par realitāti. Prātu nodarbinās partnerattiecību jautājums. Darba vietā var nākties risināt jautājumus, kas saistīti ar darba kvalitāti un profesionalitāti.

Skorpions ◆ Nedēļas nogalē saviesīgs pasākums prasīs no tevis diezgan daudz enerģijas. Jauniepazītie draugi kļūs par labiem darījumu partneriem nākotnē.



Strēlnieks ◆ Jauns piedzīvojumu virpulis sakustinās tavas emocijas. Izkristalizēsies mērķi, kurus vēlēsies piepildīt pēc iespējas ātrāk. Tiks saņemtas labas ziņas.

Mežāzis ◆ Brīvdienās jauki tiks piedzīvots laiks ar pašiem tuvākajiem. Gandarījuma sajūta tiks gūta par izdevušos projektu darba vietā.



Ūdensvīrs ◆ Ar jaunu enerģijas lādiņu ķersies klāt saviem jaunajiem pienākumiem. Atzinība tiks gūta no priekšniecības puses, kas motivēs uz vēl lielākiem sasniegumiem.



Zivis ◆ Nedēļas nogalē harmoniskākas attiecības ar mīļoto cilvēku ļaus piedzīvot vēl nebijušus sajūtu mirkļus. Profesionālajā jomā tiks saņemts piedāvājums, kas ļaus uzlabot tavu finansiālo situāciju.