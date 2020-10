Horoskops 23. – 29. oktobris

Auns ◆ Nedēļas nogalē izvērtējot iepriekš paveikto, sapratīsi savas kļūdas profesionālajā jomā. Darbavietā veiksmīgi tiksi galā ar jaunajiem pienākumiem. Satiksi senu draugu.

Vērsis ◆ Labas ziņas saistībā ar dokumentu kārtošanu. Tiks atrisinātas neskaidrības darbavietā. Paļaujies tikai uz sevi un izvērtē katru potenciālo sadarbības partneri!

Dvīņi ◆ Brīvdienās radošās idejas neļaus nosēdēt mierā. Tiks likti lietā hobiji, kas drīz var kļūt par nodarbošanās veidiem. Notici sev un saviem talantiem!

Vēzis ◆ Patīkamas vēstis par plānoto biznesa darījumu. Labs sadarbības partneris ir puse no veiksmes un panākumiem. Manāmi uzlabosies finansiālā situācija.

Lauva ◆ Gandarījums par paveikto iedvesmos vēl nebijušam projektam. Apdomā labi, pirms izpaud svarīgu informāciju! Profesionālajā jomā viss ritēs pēc plāna.

Jaunava ◆ Nāks klāt jauni hobiji. Partnerattiecībās jaunas vēsmas stiprinās esošo savienību. Zīmīgs pavērsiens profesionālajā darbībā ļaus apzināties vērtību.

Svari ◆ Brīvdienās priecīgie mirkļi iedvesmos jaunam mākslas darbam. Tiks nogludinātas līdzšinējās nesaskaņas ar mīļoto cilvēku. Atmet principus un atver sirdi sajūtām!

Skorpions ◆ Starp prātu un jūtām tu centīsies rast atbildi uz aktuālo jautājumu romantiskajās attiecībās. Darbavietā izvairies no aizdomīgiem finansiāliem darījumiem!

Strēlnieks ◆ Nedēļas nogalē jaunas zināšanas saistībā ar nozīmīgu projektu. Veiksmīgi atrisināsies neskaidrā situācija starp kolēģiem. Jauna iepazīšanās nedēļas vidū.

Mežāzis ◆ Tiks apsvērta doma par prasmju pilnveidi, lai sasniegtu labākus rādītājus. Atzinīgi vārdi no priekšniecības motivēs jauniem sasniegumiem. Tici mērķim!

Ūdensvīrs ◆ Nedēļas nogalē spīdēšana ar zināšanām ļaus apzināties savu vērtību. Papildu sadarbības iespējas piedāvās kāds ārzemju partneris. Tiksi pie vērtīgas dāvanas.

Zivis ◆ Spēsi būt spožāks starp citiem amata brāļiem. Mīļotais cilvēks sagādās patīkamu pārsteigumu brīdī, kad vismazāk to gaidīsi. Notici brīnumam!