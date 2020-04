Horoskops 24. – 30. aprīlis

Auns ◆ Brīvdienās patīkami pavērsieni romantiskajās attiecībās mudinās izdarīt nozīmīgu izvēli. Darbavietā vari nejauši palaist garām labas iespējas. Pievērs uzmanību piedāvājumiem!

Vērsis ◆ Profesionālajā jomā rezultāts būs acīmredzams. Panākumi tiks atzinīgi novērtēti arī no priekšniecības puses. Darījumu attiecībās paraugies no cita skatpunkta!

Dvīņi ◆ Labas ziņas saistībā ar kādu uzsākto biznesa darījumu. Attiecībās ar kolēģiem neieslīgsti sīkās sarunu niansēs par aktuālo situāciju! Līdzcilvēku atbalsts būs noderīgs.

Vēzis ◆ Veiksme profesionālajā darbībā būs atkarīga tikai no paša iniciatīvas un vēlmes darboties. Sparīga apņemšanās būs lielisks virzītājspēks. Nepārdzīvo par niekiem!

Lauva ◆ Nedēļas nogale aizritēs, baudot pavasari un skaistuma mirkļus tverot. Pievēršanās hobijam ikdienu padarīs daudz krāšņāku. Darbavietā izvairies no liekām nesaskaņām!

Jaunava ◆ Finansiālas izmaiņas bankas kontā ļaus piepildīt kādu materiālu vēlēšanos. Darbavietā viss veiksies. Vairāk uzmanības velti pašsajūtas uzlabošanai, fiziskām aktivitātēm!

Svari ◆ Patīkamu sajūtu piepildīts, ķersies klāt darbiem, kas gaidījuši. Romantisko attiecību pāriešana citā līmenī izmainīs līdzšinējo situāciju. Darbavietā izvairies no taisnības pierādīšanas!

Skorpions ◆ Papildu nauda tiks gūta, liekot lietā nedaudz piemirstās zināšanas. Darbavietā veiksmīgi tiksi galā ar papildu pienākumiem. Partnerattiecībās nozīmīgo soli apdomā labi!

Strēlnieks ◆ Patīkamu pārsteigumu sagādās paši tuvākie. Pozitīvas pārmaiņas privātajā dzīvē dos spēku. Darbavietā piedāvātais izaicinājums ļaus pierādīt savas prasmes.

Mežāzis ◆ Ciešākas kļūs attiecības ar mīļoto cilvēku. Viņa rūpes tevī radīs jaunas atziņas. Profesionālajā jomā centies saglabāt vēsu prātu un neskrien notikumiem pa priekšu!

Ūdensvīrs ◆ Panākumi profesionālajā jomā ļaus pierādīt savas zināšanas. Motivēs priekšniecības atzinība. Partnerattiecībās esi iejūtīgāks un novērtē to, kas tev tiek dots!

Zivis ◆ Nedēļas nogale tiks veltīta profesionālās darbības pilnveidei. Panākumi būs acīmredzami. Manāmi uzlabosies finansiālā situācija. Romantiskajās attiecībās saglabā mieru!