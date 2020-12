Horoskops 25. decembris – 31. janvāris

Auns ◆ Neparasts pavērsiens romantiskajās attiecībās ļaus izdarīt nozīmīgu izvēli. Labas ziņas saistībā ar gaidāmo projektu. Darbavietā neatsaki palīdzību!

Vērsis ◆ Profesionālajā jomā papildu iespējas, kā pēc iespējas kvalitatīvāk pilnveidot iecerēto. Partnerattiecībās izvairies no savas taisnības pierādīšanas!

Dvīņi ◆ Brīvdienas aizritēs sirsnīgā ģimenes atmosfērā. Darbavietā tiks rūpīgi izsvērti visi “par” un “pret” saistībā ar piedāvājumu. Attiecībās ar līdzcilvēkiem dažbrīd paklusē!

Vēzis ◆ Svētku dienas aizritēs kā viens garš piedzīvojums. Kopā būšana ar pašiem tuvākajiem dos nepieciešamās emocijas. Tiks gūta papildu nauda.

Lauva ◆ Nedēļas nogalē finansiāli tēriņi var būt krietni lieli. Sarežģījušās attiecības ar mīļoto cilvēku nogludini pēc iespējas ātrāk! Patīkami pavērsieni darbavietā.

Jaunava ◆ Tavas brīnišķīgās kulināra prasmes tiks atzinīgi novērtētas. Tiks gūta papildu nauda kādā nelielā projektā. Attiecībās ar līdzcilvēkiem izvairies no sīkiem kašķiem!

Svari ◆ Labs pavērsiens profesionālajā jomā ļaus saskatīt vēl nebijušas iespējas. Rūpīgāk izvērtē izdevumus! Attiecībās ar mīļoto cilvēku izrunā radušos pārpratumus!

Skorpions ◆ Brīvdienās īpaši jauki brīži kopā ar tuvajiem. Tiks apsvērta doma par jaunu peļņas iespēju un savu biznesu, jaunām mācībām. Zināšanu nekad nav par daudz!

Strēlnieks ◆ Pārdomas par sasniegto un plānoto mudinās straujāk pilnveidot profesionālo darbību. Nedēļas vidū patīkams pārsteigums var izmainīt ierasto rutīnu. Brīnumi notiek!

Mežāzis ◆ Pašu tuvāko lokā jutīsies droši, mierīgi un harmoniski. Nedēļas vidū var nākties palīdzēt grūtībās nonākušam draugam. Kāds virtuālais pasākums būs ļoti jautrs.

Ūdensvīrs ◆ Nedēļas nogalē vērtīga iepazīšanās sniegs jaunu pavērsienu nodarbošanās jomā. Svētku laiks būs patīkamu piedzīvojumu pilns. Finansiāls labums no senāka darījuma.

Zivis ◆ Brīvdienās tiksi pie papildu naudas. Romantiskajās attiecībās jauns sajūtu vilnis izkliedēs visas līdzšinējās šaubas. Palutini sevi, pagatavojot kādu bērnības našķi!