Horoskops 25. septembris – 1. oktobris

Auns ◆ Nedēļas nogalē iepriecinās kāds mājās paveikts darbs. Dzīvesvietas labiekārtošana nāks par labu pašsajūtai. Darbavietā jauns izaicinājums mudinās likt lietā prasmes.

Vērsis ◆ Neparasts pavērsiens privātajā dzīvē motivēs uz jauniem mērķiem. Taps skaidra finanšu situācija. Nedēļas vidū pozitīvu pārsteigumu sagādās sens draugs

Dvīņi ◆ Jauns hobijs var kļūt par ikdienu. Neplānoti finansiāli tēriņi var radīt robu makā. Nedēļas vidū tiks saņemts izdevīgs piedāvājums no senāka darījuma partnera.

Vēzis ◆ Sarežģījušās attiecības ar kolēģiem atrisināsies veiksmīgi. Taps skaidra situācija darījumos ar nekustamo īpašumu. Nenovērtē pārāk zemu savas prasmes!

Lauva ◆ Brīvdienās jauni iespaidi izklaidējošā braucienā. Zīmīgs pavērsiens profesionālajā darbībā ļaus paskatīties uz sevi no malas. Ieklausies mīļotā cilvēka padomos!

Jaunava ◆ Jauns vaļasprieks var attīstīties kā papildu atzars profesionālajā darbībā. Finansiāli ienesīgs darījums ļaus iegādāties sen kārotu lietu.

Svari ◆ Vairāk uzmanības no līdzcilvēku puses ļaus sajusties īpašam. Patīkamas ziņas saistībā ar gaidāmo darba braucienu. Romantiskajās attiecībās ļaujies sajūtām!

Skorpions ◆ Sarežģītāka komunikācija izkristalizēs, kuri ir īstie draugi. Tiks saņemts uzaicinājums uz kādu nozīmīgu pasākumu. Jaunas sajūtas uzjundīs kāda tikšanās.

Strēlnieks ◆ Līdz ar papildu ienākumiem radīsies vēlme palutināt sevi ar kādu vērtīgāku pirkumu. Darbavietā veiksmīgi atrisināsies sarežģījusies situācija ar finansēm.

Mežāzis ◆ Brīvdienās vairāk laika gribēsies veltīt sev. Tiks apsvērta doma iestāties kādā izglītības iestādē. Saņemtās ziņas var izmainīt nedēļas plānus. Ļaujies pārmaiņām!

Ūdensvīrs ◆ Labas vēstis saistībā ar nepabeigtu darījumu. Senāks draugs palīdzēs lietas sakārtot tā, kā vispiemērotāk tev. Romantiskajās attiecībās centies nogludināt nesaskaņas!

Zivis ◆ Nedēļas nogalē papildu zināšanas būs ļoti vērtīgs ieguvums. Savu kolēģu lokā būsi ievērības cienīgs. Tiks saņemts vērtīgs sadarbības piedāvājums.